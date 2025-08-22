Estos son los 12 uniformados que murieron en ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia

Amalfi, Antioquia

La Policía Nacional dio a conocer los nombres de los uniformados de la institución que murieron en el atentado en la vereda Los Toros, zona rural de Amalfi.

En este ataque, atribuido al frente 36 de las disidencias de las Farc, murieron:

Mayor Carlos Mateus Ovalle, quien era piloto de la aeronave.

Subteniente Nicolás Ovalle Contreras

Subintendente José Camacho Aldana

Patrullero Michael Aztaiza Ortiz

Patrullero Jhonatan Rodrigo Jiménez Jiménez

Patrullero Richard Duván Lagos Calvache

Patrullero Yeison Alejandro Samboní Lazo

Patrullero José Daniel Valera Martínez

Patrullero Nayver Fernando Vásquez Zúñiga

Patrullero Rafael Enrique Anaya Almanza

Patrullero Edwin Javier Zúñiga Galíndez

Patrullero Juan José Guzmán Duarte