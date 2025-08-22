Medellín

Estos son los 12 uniformados que murieron en ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia

Entre las víctimas está un mayor, un subteniente, un subintendente y nueve patrulleros.

Estos son los 12 uniformados que murieron en ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia

Mateo Vahos

Amalfi, Antioquia

La Policía Nacional dio a conocer los nombres de los uniformados de la institución que murieron en el atentado en la vereda Los Toros, zona rural de Amalfi.

En este ataque, atribuido al frente 36 de las disidencias de las Farc, murieron:

  • Mayor Carlos Mateus Ovalle, quien era piloto de la aeronave.
  • Subteniente Nicolás Ovalle Contreras
  • Subintendente José Camacho Aldana
  • Patrullero Michael Aztaiza Ortiz
  • Patrullero Jhonatan Rodrigo Jiménez Jiménez
  • Patrullero Richard Duván Lagos Calvache
  • Patrullero Yeison Alejandro Samboní Lazo
  • Patrullero José Daniel Valera Martínez
  • Patrullero Nayver Fernando Vásquez Zúñiga
  • Patrullero Rafael Enrique Anaya Almanza
  • Patrullero Edwin Javier Zúñiga Galíndez
  • Patrullero Juan José Guzmán Duarte

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad