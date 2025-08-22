Estos son los 12 uniformados que murieron en ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia
Entre las víctimas está un mayor, un subteniente, un subintendente y nueve patrulleros.
Amalfi, Antioquia
La Policía Nacional dio a conocer los nombres de los uniformados de la institución que murieron en el atentado en la vereda Los Toros, zona rural de Amalfi.
En este ataque, atribuido al frente 36 de las disidencias de las Farc, murieron:
- Mayor Carlos Mateus Ovalle, quien era piloto de la aeronave.
- Subteniente Nicolás Ovalle Contreras
- Subintendente José Camacho Aldana
- Patrullero Michael Aztaiza Ortiz
- Patrullero Jhonatan Rodrigo Jiménez Jiménez
- Patrullero Richard Duván Lagos Calvache
- Patrullero Yeison Alejandro Samboní Lazo
- Patrullero José Daniel Valera Martínez
- Patrullero Nayver Fernando Vásquez Zúñiga
- Patrullero Rafael Enrique Anaya Almanza
- Patrullero Edwin Javier Zúñiga Galíndez
- Patrullero Juan José Guzmán Duarte