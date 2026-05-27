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27 may 2026 Actualizado 01:24

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Tunja

Tunja tendrá ley seca y restricciones por elecciones presidenciales

La Alcaldía Mayor de Tunja confirmó restricciones especiales para el fin de semana electoral, incluyendo ley seca, prohibición de parrillero en moto y restricción del uso de drones durante la jornada presidencial del 31 de mayo.

Elecciones en Colombia e imagen de referencia de ley seca. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / Getty Images

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La Alcaldía Mayor de Tunja anunció medidas especiales de seguridad y orden público para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Las restricciones fueron establecidas mediante el decreto 0036 de 2026 y regirán desde las 6 de la tarde del sábado 30 de mayo hasta el mediodía del lunes primero de junio.

El secretario del Interior y Seguridad Territorial, Yaceth David Suárez Acevedo, confirmó que durante ese periodo estará prohibido el expendio y consumo de bebidas embriagantes, el uso de drones, el transporte de parrillero en motocicleta y la realización de actos políticos en espacios públicos. «...Tenemos ley seca desde las 6 de la tarde del sábado hasta el lunes a mediodía, además de restricciones para movilización de trasteos, camiones y otros elementos que puedan afectar la jornada electoral...», señaló el funcionario.

La administración municipal indicó además que también habrá restricciones para el transporte de residuos peligrosos, escombros, combustibles y líquidos inflamables.

Las medidas fueron coordinadas con la Policía Nacional de Colombia y cobijan a los municipios del área metropolitana con el objetivo de garantizar seguridad y normalidad durante los comicios presidenciales.

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