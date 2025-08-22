A tres horas de Medellín se ubica Amalfi, municipio donde fue atacado el helicóptero de la Policía

Imagen tomada de video del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia // Redes Sociales // Imagen de referencia helicóptero.

En el municipio de Amalfi, en el Nordeste antioqueño, ubicado a 151 kilómetros de Medellín, se mantiene activo un consejo extraordinario de seguridad, luego del ataque a un helicóptero antinarcóticos que dejó trece policías asesinados y cuatro heridos.

Hasta la zona de la tragedia —a tres horas y dieciséis minutos por carretera— llegaron las autoridades y se logró la extracción de los cuerpos para ser trasladados a Medellín. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que, dieciocho uniformados fueron evacuados ilesos de la vereda Los Toros.

El municipio de Amalfi, Antioquia, está ubicado en la subregión del Nordeste antioqueño. Ampliar

La vía principal para llegar a Amalfi es la Autopista Norte – Amalfi en la Cortada y Amalfi en el Mango, donde se mantiene la alerta de seguridad, tras el ataque terrorista que fue atribuido a las disidencias de las Farc y el ELN.

Por carretera, el municipio está ubicado a unas tres horas y dieciséis minutos. La ruta principal se toma desde la Autopista Norte. Foto: Cortesía. Ampliar

Voces de rechazo

El gobernador Rendón reiteró sus críticas al proceso de paz total que adelanta el Gobierno del presidente Gustavo Petro con grupos armados, al señalar que la violencia persiste y golpea de manera directa a la Fuerza Pública y a las comunidades más apartadas.

Fenalco, capítulo Antioquia, fue uno de los primeros gremios en pronunciarse y calificó lo sucedido como un atentado directo contra la institucionalidad.

Finalmente, Intergremial Antioquia, que agrupa a 35 organizaciones, condenó los hechos en Amalfi y los calificó como atentados terroristas que ponen en riesgo la estabilidad del país. “El Estado no puede sucumbir ante grupos terroristas y abandonar las regiones”.