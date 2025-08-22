Ya son trece los policías asesinados tras ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que aumentó a trece el número de policías asesinados tras el ataque terrorista contra un helicóptero de la Policía Nacional en la vereda Los Toros, zona rural de Amalfi, en el Nordeste del departamento.

De acuerdo con el mandatario departamental, después de varias horas las autoridades lograron ingresar a la zona de la tragedia, donde se recuperaron los cuerpos de los uniformados fallecidos.

Los heridos, por su parte, fueron trasladados a centros asistenciales en Caucasia y Medellín para recibir atención médica. El estado de salud de los lesionada es reservado.

El gobernador Rendón también informó que al menos dieciocho policías que hacían parte de la operación fueron evacuados ilesos desde la vereda Los Trozos.

Críticas al proceso de paz

El gobernador reiteró sus críticas al proceso de paz total que adelanta el Gobierno del presidente Gustavo Petro con grupos armados ilegales, al señalar que la violencia persiste y golpea de manera directa a la Fuerza Pública y a las comunidades en las regiones más apartadas.

Las autoridades mantienen activo un dispositivo de seguridad en Amalfi mientras avanzan las investigaciones para dar con los responsables del ataque, considerado uno de los más graves contra la Policía Nacional en los últimos años en Antioquia.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia condenó el ataque. A través de un pronunciamiento en su cuenta oficial de X, la ONU expresó sus condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas, así como a la institución policial.