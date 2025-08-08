Tabla posiciones Liga colombiana 2025-II: Así quedó tras goleada de Nacional sobre Alianza

La fecha 6 de la Liga colombiana está en marcha. La jornada inició el pasado jueves 7 de agosto con el duelo entre Unión Magdalena y Deportivo Pasto en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Debió haber continuado con el encuentro entre Boyacá Chicó y La Equidad, pero este tuvo que ser aplazado por el paro en Boyacá que imposibilitaba la llegada del conjunto bogotano a Tunja.

Unión Magdalena 1-1 Deportivo Pasto

El juego en el Sierra Nevada lo comenzó ganando el cuadro samario al minuto 10′ con anotación de cabeza de Ricardo Márquez, tras el centro de José Mercado. Sin embargo, el conjunto local se quedó con uno menos al minuto 70 por la doble amarilla de Roberto Hinojosa.

Esta situación fue favorable para el cuadro visitante, pues terminó siendo superior y encontró la anotación de la igualdad al minuto 86′, en un ataque por la derecha de David Camacho, el posterior centro y la definición de cabeza de Yoshan Valois.

Nacional 3-0 Alianza

El encuentro tuvo que disputarse en el Polideportivo Sur de Envigado, debido a que el Atanasio Girardot estaba ocupado con escenografía para el concierto de la Feria de las Flores. Esto no fue impedimento para que el conjunto Verdolaga lograra el tercer triunfo de la liga.

Los goles fueron marcados por Facundo Batista (11′), quien se estrenó como goleador con el equipo antioqueño, Juan Manuel Zapata (80′) con anotación desde fuera del área y Andrés Sarmiento (90) en un mano a mano.

Partidos de la fecha 6 de la Liga colombiana

Viernes 8 de agosto

-Millonarios vs. Deportivo Cali

Sábado 9 de agosto

- Once Caldas vs. Águilas Doradas

- América vs. Tolima

- Bucaramanga vs. Santa Fe

Domingo 10 de agosto

- Envigado vs. Junior

- Fortaleza vs. Pereira

- Llaneros vs. Medellín

* Aplazado Boyacá Chicó vs. La Equidad

Tabla de posiciones de la Liga colombiana