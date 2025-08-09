EN VIVO | Atlético Bucaramanga vs. Santa Fe por la Liga Colombiana: siga acá el partido

Al cierre de la jornada sabatina se juega uno de los partidos más emocionantes en los últimos años entre <b>Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe</b>, este compromiso se da por la sexta fecha de la Liga Colombiana y se disputará en el <b>Estadio Américo Montanini de Bucaramanga.</b><b>Bucaramanga, que está en la casilla decimosexta con solo cuatro unidades </b>en tres partidos jugados, quiere conseguir su primer triunfo en casa ante el equipo cardenal, ya que en sus dos primeras presentaciones como local registra un empate, en la primera fecha con <b>Boyacá Chico,</b> y una derrota, en la cuarta jornada, cuando se enfrentó al <b>Deportivo Cali.</b>Le podría interesar: <a href="https://caracol.com.co/2025/08/01/carpene-me-dolio-muchisimo-la-final-con-bucaramanga-esta-vez-se-nos-dio-y-la-10-esta-en-casa/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/01/carpene-me-dolio-muchisimo-la-final-con-bucaramanga-esta-vez-se-nos-dio-y-la-10-esta-en-casa/"><b>Carpene: Me dolió muchísimo la final con Bucaramanga, esta vez se nos dio y la 10 está en casa</b></a>Por parte del equipo dirigido por <b>Jorge Bava</b>, e<b>n este momento son quintos con 9 unidades</b> y buscan conseguir un nuevo triunfo que lo acerque a la punta de la tabla para afianzarse dentro del Grupo de los ocho. En la lista de convocados se presentan novedades, ya que el técnico de Santa Fe insiste en que todos sus jugadores deben sumar minutos y le quiere dar rotación al grupo. Sin su figura <b>Hugo Rodallega</b>, el único delantero en punta es <b>Ángelo Rodríguez,</b> que no estará presente, al igual que <b>Elvis Perlaza, Christian Mafla, Yilmar Velásquez y Daniel Torres </b>por molestias; por decisión técnica no están en la lista de convocados <b>Jhon Rentería y Esteban Sánchez</b>. Lo que indica que viajaron sin un 9 natural en el equipo y se deberán alternar la posición entre <b>Harold Mosquera o Edward López. </b>Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/08/09/hugo-rodallega-se-pronuncia-en-redes-sociales-sobre-la-grave-lesion-del-jugador-andres-llinas/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/09/hugo-rodallega-se-pronuncia-en-redes-sociales-sobre-la-grave-lesion-del-jugador-andres-llinas/"><b>Hugo Rodallega se pronuncia en redes sociales sobre la grave lesión del jugador Andrés Llinás</b></a>El compromiso entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe arrancará a partir de 7:15 p.m, cuando el árbitro <b>Luis Delgado</b> haga sonar el pitazo inicial en la ciudad de Bucaramanga, Santander.