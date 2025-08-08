Atlético Nacional vs. Alianza por la Liga Colombiana: siga acá la transmisión EN VIVO

<b>Atlético Nacional recibe a Alianza en la tarde de este viernes </b>en el Polideportivo Sur de la ciudad de Envigado, por la fecha 6 de la Liga Colombiana.<b> El partido no se pudo disputar en el Atanasio Girardot de Medellín, ya que se encuentra reservado para el</b><b> Super Concierto </b>de La Feria de Las Flores 2025 que se llevará a cabo este sábado 9 de agosto. <a href="https://caracol.com.co/2025/08/05/atletico-nacional-vs-cucuta-en-vivo-partido-de-vuelta-por-la-copa-colombia-2025/?rel=buscador_noticias" target="_self" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/08/05/atletico-nacional-vs-cucuta-en-vivo-partido-de-vuelta-por-la-copa-colombia-2025/?rel=buscador_noticias"><b>C</b><b>abe recordar</b><b> que Atlético Nacional ya se encuentra clasificado a los octavos de final de la Copa Colombia</b></a>, luego de imponerse 4-0 en el marcador global ante Cúcuta. Los equipos que también han avanzado a la siguiente fase son: <b>Independiente Santa Fe, América de Cali y Junior.</b><b>Le puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/08/06/atletico-nacional-recibiria-dura-sancion-de-dimayor-luego-del-partido-ante-cucuta-por-copa-colombia/?rel=buscador_noticias" target="_self" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/08/06/atletico-nacional-recibiria-dura-sancion-de-dimayor-luego-del-partido-ante-cucuta-por-copa-colombia/?rel=buscador_noticias">Atlético Nacional recibiría dura sanción de Dimayor luego del partido ante Cúcuta por Copa Colombia</a><b>Los dirigidos por Javier Gandolfi llegan a este partido luego de igualar 0-0 en la última fecha con Tolima </b>en condición de visitante y con dos jugadores menos, <b>tras la expulsión de Mateus Uribe y Camilo Cándido</b>. Con este resultado ya es el<b> segundo empate consecutivo que consiguen en el campeonato</b>.Por el momento,<b> Nacional se sitúa en la quinta casilla con 8 unidades, a 5 del líder que es Junior. </b>En las 5 jornadas ha conseguido dos victorias, dos empates y una derrota.<b>El cuadro Valduparense viene de caer derrotado 1-3 ante Atlético Bucaramanga </b>en el estadio Armando Maestre Pavajeau de la ciudad de Valledupar. Cabe mencionar que <b>Alianza no ha podido sumar los tres puntos en condición de visitante y espera conseguirlo en Envigado</b>.<b>Con este resultado ya suma dos derrotas, dos empates y una victoria</b>, lo que lo ubica en la casilla 12 con 5 puntos de la tabla<b>Lea también:</b> <a href="https://caracol.com.co/2025/08/08/secretario-de-gobierno-de-bogota-pedira-a-dimayor-aplazamiento-de-clasicos-bogotanos/" target="_self" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/08/08/secretario-de-gobierno-de-bogota-pedira-a-dimayor-aplazamiento-de-clasicos-bogotanos/">Secretario de Gobierno de Bogotá pedirá a Dimayor aplazamiento de clásicos bogotanos</a>