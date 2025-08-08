Tabla del descenso 2025: Así quedó Deportivo Cali luego del empate entre Unión Magdalena y Pasto

Comenzó la fecha 6 de la Liga colombiana y con ella nuevamente entra en acción la tabla del descenso, en la que los equipos que están comprometidos, luchan por la salvación, como el caso de Unión Magdalena o Envigado.

Justamente fue el conjunto samario el que le dio inicio a una nueva jornada en el campeonato. En su estadio, el Sierra Nevada, contra Deportivo Pasto. Sin embargo, no terminó en final feliz para el equipo bananero, pues si bien comenzó ganando, en el segundo tiempo se lo igualaron, luego de quedarse con uno menos.

Al minuto 10 de partido, desbordó por derecha José Mercado y envió el centro para Ricardo ‘Caballo’ Márquez, quien remató de cabeza para mandarla a guardar. En el complemento, sufrieron la expulsión de Roberto Hinojosa por doble amarilla, situación que los perjudicó de sobremanera.

La igualdad llegó al 85 en una jugada por derecha, centro de David Camacho y remate de cabeza de Yoshan Valois para el 1-1 que iba a ser definitivo.

Así las cosas, Unión Magdalena queda con un promedio de 0,64 en el último puesto de la clasificación. Por su parte, Envigado es, el otro club que va perdiendo la categoría con un promedio de 0,83.

Otros partidos con compromiso de descenso en la fecha 6

Viernes 8 de agosto

- Nacional vs. Alianza

- Millonarios vs. Deportivo Cali

Domingo 10 agosto

- Envigado vs. Junior

- Llaneros vs. Medellín

Aplazado: Boyacá Chicó vs. La Equidad

Así va la tabla del descenso 2025