Andrés Llinás sufrió impactante lesión en el Millonarios-Cali: tuvo que irse en camilla

Las malas noticias no paran para Millonarios. Su defensor titular, miembro de la columna vertebral del plantel, sufrió una grave lesión durante el partido por fecha 6 de la Liga colombiana ante Deportivo Cali en El Campín.

En un encuentro lleno de goles, que inició ganando el Embajador, la visita lo dio vuelta, pero terminó empatando el local sobre el final. Previo a la lesión de Llinás, sobre el 68 tuvo que ser sustituido el arquero azul Guillermo De Amores por un golpe en su rostro, contra el palo, cuando trató de atajar el balón de tiro libre que terminó en el 2-3 parcial de Johan Martínez.

Grave lesión de Andrés Llinás

Sobre el minuto 73 del encuentro, Andrés Llinás y el uruguayo Fernando Mimbacas fueron a disputar un balón pegado a la línea de occidental. El césped, mojado por la fuerte lluvia, hizo que ambos se deslizaran, pero el jugador de Millonarios cayó mal sobre su pie izquierdo, doblándoselo por completo, mientras el rival le caía encima.

De inmediato ingresaron los miembros de la Cruz Roja para retirar del campo al defensor, mientras que Alberto Gamero, técnico del Cali, se llevó las manos al rostro ante la situación, pues vio la acción en primer plano. Del mismo modo, todo el banco de Millonarios quedó impactado.

Posteriormente, la reportera de Win Sports informó que “aparentemente es una fractura”. Sin embargo, habrá que esperar el diagnóstico médico y el parte oficial del equipo para determinar cuánto tiempo estimado estará por fuera.

En caso de tratarse de una fractura, Llinás se sumaría a Leonardo Castro en el departamento médico. El delantero risaraldense sufrió fractura de peroné a finales de marzo, en una acción similar, y fue intervenido, aunque está próximo a regresar luego de más de cuatro meses.

