🔴 Llaneros vs. Medellín : siga EN VIVO acá la transmisión del partido de la Liga Colombiana

La jornada dominical del fútbol colombiano concluye en el Estadio Bello Horizonte, en donde juegan <b>Llaneros e Independiente Medellín por la fecha 16 de la Liga 2025-II</b>. El duelo comienza sobre las 7:30 de la noche y cuenta con la transmisión por <i>El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio</i>.<a href="https://caracol.com.co/2025/08/08/tabla-posiciones-liga-colombiana-2025-asi-quedo-tras-goleada-de-nacional-sobre-alianza/" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/08/08/tabla-posiciones-liga-colombiana-2025-asi-quedo-tras-goleada-de-nacional-sobre-alianza/"><b>REPASE ACÁ LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA 2025-II</b></a>El equipo del Meta se encuentra en la<b> tercera posición del campeonato con 11 unidades</b>, razón por la que un triunfo en condición de local le permitirá ser líder, siempre y cuando se imponga por cuatro goles de diferencia.Por otro lado, el cuadro antioqueño está obligado por lo menos a empatar fuera de casa para meterse al grupo de los ocho. La derrota lo mantendrá en la <b>novena colocación con 7 unidades</b>.<a href="https://caracol.com.co/2025/08/08/tabla-del-descenso-2025-asi-quedo-deportivo-cali-luego-del-empate-de-union-magdalena-ante-pasto/" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/08/08/tabla-del-descenso-2025-asi-quedo-deportivo-cali-luego-del-empate-de-union-magdalena-ante-pasto/"><b>ASÍ ESTÁ LA TABLA DEL DESCENSO DEL FÚTBOL COLOMBIANO</b></a>