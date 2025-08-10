Liga Colombiana

Envigado ENV
0
Junior JUN
0
23'
1ª parte

Envigado vs. Junior EN VIVO por la Liga Colombiana: siga acá la transmisión del partido

Los dirigidos por Alfredo Arias buscan seguir con su invicto en el torneo.

Envigado vs. Junior de Barranquilla / Colprensa

Juliana Sofía Ramírez Araque

