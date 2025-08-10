Envigado vs. Junior EN VIVO por la Liga Colombiana: siga acá la transmisión del partido

La fecha 6 de la Liga Colombiana sigue.<b> Esta vez es el turno de Envigado que recibe al Junior de Barranquilla </b>en el estadio Polideportivo Sur, en la tarde de este domingo 10 de agosto.<b>A este partido solo podrán ingresar los abonados del equipo antioqueño con cédula en mano, ya que es un juego a puerta cerrada</b> tras la decisión de las autoridades locales que buscarán garantizar la seguridad dentro y fuera del estadio.<a href="https://caracol.com.co/2025/08/07/huila-vs-junior-en-vivo-por-la-copa-colombia-2025-siga-aca-el-partido-de-vuelta/?rel=buscador_noticias" target="_self" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/08/07/huila-vs-junior-en-vivo-por-la-copa-colombia-2025-siga-aca-el-partido-de-vuelta/?rel=buscador_noticias"><b>Cabe recordar que Junior clasificó a los octavos de la Copa Colombia</b>,</a> luego de vencer en la serie de penales a (4-2), <b>al Atlético Huila</b>, el marcador global termino igualado (3-3). Los equipos que avanzaron a la siguiente fase son: <b>Independiente Santa Fe, Atlético Nacional, América de Cali y Junior de Barranquilla.</b><b>Le puede interesar:</b> <a href="https://caracol.com.co/2025/08/08/tabla-posiciones-liga-colombiana-2025-asi-quedo-tras-goleada-de-nacional-sobre-alianza/?rel=buscador_noticias" target="_self" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/08/08/tabla-posiciones-liga-colombiana-2025-asi-quedo-tras-goleada-de-nacional-sobre-alianza/?rel=buscador_noticias">Tabla posiciones Liga colombiana 2025-II: Así quedó tras derrotas de América y Santa Fe</a>El equipo local<b> no jugó la fecha 5 del torneo ante Pasto</b>, <b>debido a que no logró llegar a tiempo a territorio nariñense</b>.<b>Por otro lado, el Tiburón llega a este compromiso luego de ganar la jornada pasada (2-0), ante Boyacá Chicó en condición de local</b>, con anotaciones de <b>Yeison Suárez al minuto 9</b> y <b>Bryan Castrillón</b> al 62.<b>Lea también:</b><a href="https://caracol.com.co/2025/08/09/el-clasico-capitalino-femenino-santa-fe-vs-millonarios-ya-fue-reprogramado-conozca-la-nueva-fecha/?rel=buscador_noticias" target="_self" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/08/09/el-clasico-capitalino-femenino-santa-fe-vs-millonarios-ya-fue-reprogramado-conozca-la-nueva-fecha/?rel=buscador_noticias"><b> </b>El clásico capitalino femenino Santa Fe vs. Millonarios ya fue reprogramado: conozca la nueva fecha</a><b>Junior se sigue consolidando como líder parcial de la tabla con 13 unidades</b>, al conseguir cuatro victorias y un empate de lo que va la Liga Colombiana, mientras que <b>Envigado se encuentra en la posición doceava con 5 unidades.</b>