Siga Fortaleza vs. Pereira EN VIVO: acá el minuto a minuto del partido de Liga Colombiana 2025

La sexta jornada del fútbol colombiano continúa este domingo 10 de agosto con el partido entre Fortaleza y Deportivo Pereira, el cual se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Techo a partir de las 5:15 de la tarde.

Los bogotanos llegan a este duelo en condición de invictos, aunque suman tres empates consecutivos. La victoria no solo les permitirá mantenerse dentro del grupo de los ocho, sino que también quedarán como escoltas del líder Junior.

Por otro lado, los risaraldenses se encuentran por fuera del grupo selecto, debido a sus constantes altibajos en el campeonato colombiano. El triunfo en la capital del país les permitirá meterse dentro del lote de ocho primeros, de ahí la urgencia en quedarse con los tres puntos.

