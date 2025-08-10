Siga Fortaleza vs. Pereira EN VIVO: acá el minuto a minuto del partido de Liga Colombiana 2025
El risaraldense debe ganar en la capital del país para meterse al grupo de los ocho.
La sexta jornada del fútbol colombiano continúa este domingo 10 de agosto con el partido entre Fortaleza y Deportivo Pereira, el cual se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Techo a partir de las 5:15 de la tarde.
REPASE ACÁ LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA 2025-II
Los bogotanos llegan a este duelo en condición de invictos, aunque suman tres empates consecutivos. La victoria no solo les permitirá mantenerse dentro del grupo de los ocho, sino que también quedarán como escoltas del líder Junior.
Por otro lado, los risaraldenses se encuentran por fuera del grupo selecto, debido a sus constantes altibajos en el campeonato colombiano. El triunfo en la capital del país les permitirá meterse dentro del lote de ocho primeros, de ahí la urgencia en quedarse con los tres puntos.
ASÍ ESTÁ LA TABLA DEL DESCENSO DEL FÚTBOL COLOMBIANO
Siga acá el minuto a minuto de Fortaleza vs. Pereira
Fuera de juego, Deportivo Pereira. Omar Albornoz intentó un pase en profundidad pero Yúber Quiñones estaba en posición de fuera de juego.
Fuera de juego, Deportivo Pereira. Salvador Ichazo intentó un pase en profundidad pero Samy Merheg estaba en posición de fuera de juego.
Emilio Aristizábal (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Edwin Velasco (Deportivo Pereira).
Falta de Leonardo Pico (Fortaleza CEIF).
Juan Ríos (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Jonathan Marulanda (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Yúber Quiñones (Deportivo Pereira).
Remate rechazado de Kelvin Osorio (Deportivo Pereira) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Yesus Cabrera con un centro al área.
Corner,Deportivo Pereira. Corner cometido por Jonathan Marulanda.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento