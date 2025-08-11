Boyacá Chicó vs Equidad: siga EN VIVO el partido de la Liga Colombiana 2025-II

La sexta jornada del fútbol colombiano continúa este lunes 11 de agosto con el duelo entre Boyacá Chicó y La Equidad en el Estadio La Independencia de Tunja.

Ambos equipos acumulan 5 puntos y llegan con la necesidad de sumar una victoria por buena diferencia de gol para meterse dentro del grupo de los ocho.

En el caso puntual del cuadro boyacense, el triunfo es fudamental no solo por lo que pueda ascender en la tabla de posiciones, sino también por su lucha en alejarse de los puestos de descenso, clasificación en la que por ahora ocupa la casilla 18.

