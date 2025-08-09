Once Caldas Vs. Águilas Doradas EN VIVO: Partido por la fecha 6 de la Liga colombiana
El equipo de Manizales busca salir del fondo de la tabla, en un duelo de coleros ante los antioqueños.
Once Caldas y Águilas Doradas se enfrentan en el estadio Palogrande de Manizales, en juego por la sexta fecha de la Liga colombiana. Ambos equipos atraviesan por una difícil en el presente campeonato.
El equipo de Manizales actualmente colero con un punto, el mismo que Millonarios, pero una peor diferencia de gol; entretanto, los antioqueños están en el puesto 18 con 3 puntos, producto de tres empates y dos derrotas. Ninguno de los dos sabe lo que es ganar en esta Liga.
Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento