Tres años del Gobierno de Petro y una “tensa” relación con Barranquilla

A tres años del inicio del gobierno de Gustavo Petro, Colombia vive un proceso de transformación marcado por reformas, tensas relaciones políticas y una agenda social centrada en la equidad.

Para muchos analistas, la relación del Gobierno con distintas regiones del país ha sido desigual. En particular, Barranquilla, donde gremios señalan que existe una conexión compleja con el mandatario, entre desencuentros institucionales, promesas incumplidas y avances parciales.

Energía: intervención sin soluciones de fondo

Una de las medidas más controversiales fue la intervención de la empresa Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. Aunque fue presentada como una respuesta a los altos costos de la energía, la medida no ha logrado traducirse en una reducción efectiva en las tarifas, ni en mejoras significativas del servicio.

El presidente de la Liga Nacional de Usuarios, Norman Alarcón, recordó que el presidente Gustavo Petro prometió intervenir el sistema, reducir las tarifas y modernizar la infraestructura, “sin que nada de eso se haya concretado”.

“La infraestructura eléctrica de la región Caribe sigue siendo la más obsoleta de Colombia, la mayor subnormalidad eléctrica que aumenta el 5% anual, según directivos de la empresa Air-e. Y en el año que le resta, lo que nos ha propuesto el presidente Petro es un nuevo proyecto de ley sobre tarifas eléctricas con las cuales piensan golpear, recortar los subsidios a los estratos 1, 2 y 3”, dijo Alarcón.

A su turno, el presidente de Undeco, Orlando Jiménez, señaló que, si bien los usuarios siguen pagando las tarifas más altas del país, se reconoce que ha habido una disminución progresiva en los últimos meses, producto de medidas adoptadas desde el Ministerio de Minas y la CREG.

“Reconocemos que este gobierno ha hecho todos los esfuerzos para modificar esas condiciones, para mirar cómo se modifica la opción tarifaria y en general las tarifas de energía que pagamos en la región. ¿Que no ha sido posible? Claro que no, porque hay normas que cumplir y esto es un Estado social de derecho donde se tiene que respetar el debido proceso y todo lo relacionado”, precisó Jiménez.

El gobierno nacional anunció un paquete de medidas para reestructurar la fórmula tarifaria, la puesta en marcha de canchas solares —que hasta el momento avanzan en un 45 % de ejecución— y la creación de una empresa pública de energía para la Costa. Pero tres años después, el proyecto sigue sin materializarse.

Mientras tanto, los usuarios en Barranquilla continúan pagando las tarifas más altas del país y el malestar social se mantiene.

Una relación distante con Barranquilla

Para el analista Luis Trejos, el balance deja un sabor amargo entre sectores políticos, sociales y académicos que ven con preocupación la falta de presencia efectiva del Ejecutivo en uno de los territorios históricamente más relegados del país.

El académico se refirió a la tensa relación del Gobierno con el Distrito de Barranquilla, privándola de acceso a cooperación nacional, particularmente en áreas clave como seguridad y justicia.

“Tampoco en el Caribe se ha construido una obra de infraestructura que haya tenido un impacto significativo para la región. A eso hay que sumarle que en temas de paz y de seguridad el Caribe ha estado excluido de estas políticas en la medida en que los grupos armados con mayor presencia en el territorio no lograron hacer parte de la paz total. Y hoy tenemos confrontaciones armadas abiertas en la Sierra Nevada de Santa Marta y una profunda crisis humanitaria en el sur de Bolívar”, agregó el analista.

Eventos perdidos: Barranquilla, relegada del radar nacional

Uno de los grandes reclamos desde el sector cultural y empresarial es la pérdida de protagonismo de Barranquilla en eventos nacionales e internacionales. La ciudad no fue considerada para eventos como los Juegos Panamericanos 2027 o el circuito de la Fórmula 1.

Rafael Madero, presidente de la Junta Directiva de Fenalco Atlántico, considera que los avances de Barranquilla en los últimos tres años han sido gracias a una autogestión.

“Creo que ha sido un balance negativo. Los apoyos que se esperaban de parte del gobierno para esta ciudad, la verdad fueron bastantes casos y en muchos casos incluso en contra de la ciudad de Barranquilla. Por ende, nuestra consideración es que es realmente un balance negativo y consideramos que el año que falta no va a ser distinto y quizás puede empeorar como tal”, dijo Madero.

Inversión social

Para el concejal Antonio Bohórquez y uno de los líderes del petrismo en el Atlántico, el país atraviesa una etapa de transformaciones sociales y económicas que, aunque aún está en proceso, han dejado huella en sectores históricamente marginados.

Entre ellos, la formalización laboral de madres comunitarias, una renta básica digna a millones de adultos mayores y ampliación de cupos universitarios.

“Se ha avanzado en cambios en algunos puntos. Se han impuesto incluso a la fuerza, con la presión social, con la presión popular, varias de las reformas que empiezan a beneficiar a miles de seres humanos. Estamos hablando de madres comunitarias que ya hacen parte o harán parte de las nóminas estatales por decisión del gobierno”, sostuvo.

Emergencias invernales: damnificados en Piojó aún esperan soluciones

En el municipio de Piojó, Atlántico, la comunidad afectada por derrumbes y deslizamientos de tierra durante el invierno de 2023 todavía espera respuestas concretas del gobierno nacional. Decenas de familias siguen sin reubicación definitiva y las soluciones de vivienda prometidas no han pasado del papel.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha sido criticada por la lentitud en la atención a las familias afectadas.