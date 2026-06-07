Más de 1.000 uniformados reforzarán seguridad en Barranquilla por final Nacional vs. Junior

La Policía Metropolitana de Barranquilla anunció el despliegue de un amplio dispositivo de seguridad para la final del fútbol profesional colombiano entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, con el objetivo de garantizar la convivencia y el orden público durante la jornada deportiva.

El plan contempla la presencia de más de 1.000 uniformados de distintas especialidades, quienes estarán ubicados estratégicamente en diferentes sectores de la ciudad, especialmente en zonas de alta concentración de aficionados.

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Aunque el partido se disputará en la ciudad de Medellín, las autoridades decidieron reforzar la vigilancia en Barranquilla debido a la alta afluencia de hinchas que seguirán el encuentro en establecimientos comerciales, centros comerciales, estaderos y espacios públicos.

Patrullajes en la ciudad

El dispositivo incluye patrullajes permanentes, controles preventivos y acompañamiento policial en los principales puntos de reunión, con el fin de evitar alteraciones al orden público y garantizar el disfrute seguro del evento deportivo.

La Policía también contará con apoyo de sistemas de videovigilancia, monitoreo constante y unidades especializadas para reaccionar de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

Finalmente, la institución hizo un llamado a los aficionados a vivir la final con responsabilidad, respeto y tolerancia, destacando la importancia de disfrutar el fútbol en un ambiente de sana convivencia y sin excesos.