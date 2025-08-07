Tecnoglass rompe récord de ingresos y adquiere planta en EE.UU. por US$30 millones

La compañía Tecnoglass, con sede en Barranquilla reportó ingresos récord de 255,5 millones de dólares, equivalentes a COP$1,05 billones, durante el segundo trimestre del año, lo que representa un aumento del 16,3% frente al mismo periodo del año anterior.

El crecimiento fue impulsado por un desempeño sobresaliente en sus segmentos residencial unifamiliar y multifamiliar/comercial, con un incremento del 14,5% en ingresos en el sector residencial, alcanzando un récord de 109,6 millones de dólares, y un crecimiento del 17,8% en el sector comercial.

Christian Daes, COO de la compañía, destacó el crecimiento del backlog de proyectos, que alcanzó 1.200 millones de dólares, lo que ofrece visibilidad para los negocios hasta el año 2027.

Expansión estratégica en EE.UU.

Durante el trimestre, la compañía completó la adquisición de activos de Continental Glass Systems, una firma especializada en soluciones de vidrio arquitectónico en Florida, con ingresos anualizados cercanos a los 30 millones de dólares. Esto refuerza la presencia de Tecnoglass en Estados Unidos, su principal mercado, donde se concentra el 95% de sus ventas.

Además, la compañía avanza en el estudio de viabilidad para construir una planta automatizada de última tecnología en Florida, con el fin de fortalecer su capacidad instalada y mejorar tiempos de entrega y costos logísticos.

Impacto de aranceles

Durante el trimestre, Tecnoglass debió enfrentar pagos de aranceles por aproximadamente 5,9 millones de dólares, concentrados principalmente en el mes de abril.

Rentabilidad en aumento

Además de los ingresos, Tecnoglass presentó una utilidad neta de 44,1 millones de dólares, con un crecimiento del 26% interanual. Su EBITDA ajustado subió a 79,8 millones de dólares, un aumento del 24,5%, representando el 31,2% de los ingresos. El margen bruto también creció a 44,7%, impulsado por mejores precios de venta, estabilidad en los costos de materias primas y una mayor eficiencia operativa.

Tecnoglass elevó sus proyecciones para el cierre del año, previendo ingresos entre $980 y $1.020 millones de dólares y un EBITDA ajustado entre $310 y $325 millones, estimando un crecimiento del 12% y 15%, respectivamente.