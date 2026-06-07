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07 jun 2026 Actualizado 23:23

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EN FOTOS: Los mejores momentos del Ironman 70.3 en Barranquilla

La competencia reunió a 1.200 atletas provenientes de 27 países.

La colombiana Lina Raga se consagró como la gran vencedora de esta primera edición / Foto: Alcaldía de Barranquilla.

La colombiana Lina Raga se consagró como la gran vencedora de esta primera edición / Foto: Alcaldía de Barranquilla.

La colombiana Lina Raga se consagró como la gran vencedora de esta primera edición / Foto: Alcaldía de Barranquilla.
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Barranquilla vivió un fin de semana histórico con la realización de la primera edición del IRONMAN 70.3 Barranquilla, una competencia que reunió a 1.200 atletas provenientes de 27 países y convirtió a la ciudad en el epicentro del triatlón internacional.

Durante la jornada, los participantes enfrentaron un recorrido de 113 kilómetros que combinó pruebas de natación, ciclismo y atletismo, atravesando algunos de los escenarios más emblemáticos de la capital del Atlántico. El evento atrajo además a miles de visitantes, acompañantes y aficionados que se dieron cita para apoyar a los competidores a lo largo del trazado.

En la rama femenina, la colombiana Lina Raga se consagró como la gran vencedora de esta primera edición, mientras que en la categoría masculina el triunfo fue para el argentino Mateo Bustos, quienes lograron imponerse en una exigente prueba marcada por el alto nivel competitivo y las condiciones climáticas de la ciudad.

La competencia dejó imágenes memorables de esfuerzo, resistencia y superación personal, desde el inicio de la prueba en las aguas de la ciudad hasta el emocionante cruce de la meta por parte de los atletas.

Deportistas compitiendo en el Ironman 70.3 / Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Deportistas compitiendo en el Ironman 70.3 / Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Deportistas compitiendo en el Ironman 70.3 / Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Deportistas compitiendo en el Ironman 70.3 / Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Este espacio pudo consolidar a Barranquilla como escenario para grandes eventos deportivos internacionales, el Ironman 70.3 generó un importante movimiento turístico y económico durante el fin de semana.

En la categoría masculina el triunfo fue para el argentino Mateo Bustos / Foto: Alcaldía de Barranquilla.

En la categoría masculina el triunfo fue para el argentino Mateo Bustos / Foto: Alcaldía de Barranquilla.

En la categoría masculina el triunfo fue para el argentino Mateo Bustos / Foto: Alcaldía de Barranquilla.

En la categoría masculina el triunfo fue para el argentino Mateo Bustos / Foto: Alcaldía de Barranquilla.

La primera edición del Ironman 70.3 en Barranquilla quedará en la memoria de deportistas y espectadores como una fiesta del deporte que reunió a representantes de América, Europa, Asia y otras regiones del mundo en una misma competencia.

La competencia se desarrolló con un recorrido de 113 kilómetros / Foto: Alcaldía de Barranquilla.

La competencia se desarrolló con un recorrido de 113 kilómetros / Foto: Alcaldía de Barranquilla.

La competencia se desarrolló con un recorrido de 113 kilómetros / Foto: Alcaldía de Barranquilla.

La competencia se desarrolló con un recorrido de 113 kilómetros / Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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