EN FOTOS: Los mejores momentos del Ironman 70.3 en Barranquilla

La colombiana Lina Raga se consagró como la gran vencedora de esta primera edición / Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Barranquilla vivió un fin de semana histórico con la realización de la primera edición del IRONMAN 70.3 Barranquilla, una competencia que reunió a 1.200 atletas provenientes de 27 países y convirtió a la ciudad en el epicentro del triatlón internacional.

Durante la jornada, los participantes enfrentaron un recorrido de 113 kilómetros que combinó pruebas de natación, ciclismo y atletismo, atravesando algunos de los escenarios más emblemáticos de la capital del Atlántico. El evento atrajo además a miles de visitantes, acompañantes y aficionados que se dieron cita para apoyar a los competidores a lo largo del trazado.

En la rama femenina, la colombiana Lina Raga se consagró como la gran vencedora de esta primera edición, mientras que en la categoría masculina el triunfo fue para el argentino Mateo Bustos, quienes lograron imponerse en una exigente prueba marcada por el alto nivel competitivo y las condiciones climáticas de la ciudad.

La competencia dejó imágenes memorables de esfuerzo, resistencia y superación personal, desde el inicio de la prueba en las aguas de la ciudad hasta el emocionante cruce de la meta por parte de los atletas.

Deportistas compitiendo en el Ironman 70.3 / Foto: Alcaldía de Barranquilla. Ampliar Deportistas compitiendo en el Ironman 70.3 / Foto: Alcaldía de Barranquilla. Cerrar

Este espacio pudo consolidar a Barranquilla como escenario para grandes eventos deportivos internacionales, el Ironman 70.3 generó un importante movimiento turístico y económico durante el fin de semana.

En la categoría masculina el triunfo fue para el argentino Mateo Bustos / Foto: Alcaldía de Barranquilla. Ampliar En la categoría masculina el triunfo fue para el argentino Mateo Bustos / Foto: Alcaldía de Barranquilla. Cerrar

La primera edición del Ironman 70.3 en Barranquilla quedará en la memoria de deportistas y espectadores como una fiesta del deporte que reunió a representantes de América, Europa, Asia y otras regiones del mundo en una misma competencia.