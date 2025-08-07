Aranceles de EE.UU. impuestos por Donald Trump entran en vigor: Colombia deberá pagar 10%

Cómo afecta a Colombia la elección de Trump presidente de EEUU Aranceles, migración y más

El presidente estadounidense, Donald Trump, subió este jueves los aranceles a decenas de países para establecer su nuevo orden comercial mundial, en el que las tarifas aduaneras se convierten en un arma de política económica.

Según el magnate, estos nuevas tarifas buscan reducir el “gran déficit” de Estados Unidos frente a gran parte de sus aliados comerciales, que han debido negociar con Washington una rebaja de las tasas.

El nuevo esquema arancelario fue actualizado por Trump el pasado 31 de julio, un día antes de que terminara la tregua para negociar nuevos gravámenes que debía terminar originalmente el 9 de julio y luego extendió hasta el 1 de agosto.

“¡¡¡Es medianoche!!! ¡Miles de millones de dólares en aranceles fluyen hacia Estados Unidos ahora!”, escribió Trump en mayúsculas en su plataforma Truth Social.

¿Cómo queda Colombia?

Desde hoy, los productos colombianos que lleguen a Estados Unidos tendrán un arancel del 10%, que ha impuesto el gobierno de Donald Trump, con algunas excepciones como el petróleo, carbón, oro y metales preciosos.

Este 10% es el mínimo universal que corresponde a los países a los que Estados Unidos exporta más de lo que importa, es decir con los que tiene superávit comercial que es el caso de Colombia, Argentina y Chile.

Le puede interesar: Aranceles de Trump: estos son los productos colombianos más afectados

Por otro lado, Estados Unidos mantiene un arancel del 50% para todas las importaciones de acero, cobre y aluminio hacia la Unión Americana como parte de un plan de la Casa Blanca para proteger la manufactura local. Colombia exporta más de $600 millones de dólares en este rubro a Estados Unidos.

¿Cómo queda el resto del mundo?

Entre las excepciones a esta entrada en vigor de este jueves están México, que pactó una extensión de otros 90 días para continuar las negociaciones, y Canadá, cuyo aumento de aranceles del 25 al 35 % se aplica desde 1 de agosto.

Trump también impuso desde este miércoles un arancel del 50 % a Brasil en represalia por el trato “injusto” a su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro.

Lea también: La tarifa de aranceles del 10% no es fija, todo dependerá de cómo negocie Petro: Lacouture

En el caso de la India, al arancel del 25 % aplicado desde hoy se le unirá otro 25 % adicional impuesto por el mandatario por la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi, que entrará en vigor en 21 días.

El nuevo plan anunciado por el presidente estadounidense la semana pasada fijó en 15 % la nueva tasa mínima para las naciones con las que EE.UU. mantiene una balanza comercial negativa. Este grupo que abarca a unos 40 países, entre ellos Costa Rica, Ecuador, Venezuela o Bolivia.

La gran mayoría de los socios han visto rebajados los aranceles con respecto al listado publicado el pasado 2 de abril, bautizado por Trump como el ‘Día de la Liberación’, aunque otros vieron elevados sus montos.

Entre ellos, la UE negoció una rebaja del 30 al 15 % en los impuestos a la mayoría de los productos europeos, pacto reflejado en la orden ejecutiva firmada por el presidente.

Otros de los países que obtuvieron importantes reducciones fueron Camboya (del 49 al 19 %), Lesoto (del 50 al 15 %) o Vietnam (del 46 al 20 %).

En contraste, después de Brasil y la India (50 %), los países con los aranceles más altos son Siria (41 %), Laos (40 %), Birmania (Myanmar) (40 %) y Suiza (39 %).

En el caso de China, Washington y Pekín han llegado a un acuerdo temporal por el cual EE.UU. rebajó del 145 al 30 % sus aranceles, mientras que China ha reducido del 125 al 10 % los impuestos sobre bienes estadounidenses. También han eliminado restricciones al intercambio comercial de bienes clave como las tierras raras y los semiconductores.

Ambos países se encuentran en medio de negociaciones para llegar a un pacto definitivo antes de que expire esta pausa el próximo 12 de agosto