Boa constrictor apareció en conjunto de Alameda del Río en Barranquilla

Momentos de preocupación vivieron los residentes del conjunto residencial Perdiz, en la urbanización Alameda del Río, luego de que una boa constrictor fuera encontrada dentro de uno de los casilleros ubicados en la recepción del edificio. El hallazgo sorprendió a vigilantes y habitantes del sector, quienes alertaron sobre la presencia del reptil y procedieron a retirarlo del lugar.

Tras el hecho, el biólogo de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), Joe García Quiñones, aclaró que se trata de una especie que no representa un riesgo significativo para las personas.

“Es una especie que realmente no causa mayor problema a la comunidad” y agregó que “hay que guardar un poco la calma cuando aparece este tipo de reptiles”, debido a que muchas veces el temor lleva a que las personas intenten atacarlos o sacrificarlos.

El experto explicó que la presencia de boas en sectores como Alameda del Río no es extraña, ya que la especie tiene una amplia distribución en los ecosistemas del Caribe y puede llegar a zonas urbanas en busca de alimento o refugio.

Según indicó, “es normal que en la zona donde se encuentra el conjunto residencial pueda haber este tipo de especies”, especialmente cuando existen condiciones favorables como la presencia de roedores, que constituyen una de sus principales fuentes de alimentación.

“Ayudan al control de roedores”

García Quiñones también recordó que la boa constrictor no es venenosa y cumple una función importante en el equilibrio ambiental.

“Ayudan al control de roedores, por ejemplo”, señaló el biólogo, quien insistió en que no existe necesidad de maltratar o sacrificar a estos animales cuando son encontrados en áreas residenciales.

Finalmente, la CRA hizo un llamado a la ciudadanía para reportar este tipo de casos a las autoridades ambientales y permitir que personal especializado realice el rescate y la reubicación de los ejemplares. “Queremos que nos ayuden a garantizar que el animal no sea maltratado”, afirmó el funcionario, al reiterar que la corporación cuenta con protocolos para evaluar y trasladar la fauna silvestre a lugares donde pueda sobrevivir de manera segura.