Francia Márquez y Gustavo Petro: relación y tensiones tras 3 años de gobierno

Las relaciones entre el presidente de la república, Gustavo Petro, y la vicepresidenta, Francia Márquez, no atraviesan el mejor presente, a pesar de que, hoy, 7 de agosto, se cumplen 3 años de su posesión en los cargos más importantes del país; con el paso del tiempo, ambos han sido protagonistas por un distanciamiento mutuo.

Con las elecciones del año 2026 a la vuelta de la esquina, la manera en que Petro y Francia Márquez recompongan o fluctúen su relación, podría presentar un escenario único con el propósito de consolidar a la izquierda como una opción real para el relevo presidencial; un panorama que parece bastante lejano en la actualidad.

¿Cómo comenzó la relación política entre Francia Márquez y Gustavo Petro?

La relación entre Francia Márquez y Gustavo Petro nació durante la campaña presidencial de 2022. Aunque ambos llegaban con trayectorias políticas distintas, se unieron bajo la bandera del Pacto Histórico, una coalición de izquierda que buscaba transformar el modelo político y social en Colombia.

Francia Márquez fue elegida como fórmula vicepresidencial por representar a los sectores históricamente marginados: mujeres, comunidades afrodescendientes y poblaciones rurales. Su liderazgo permitió una creciente en el respaldo ciudadano y fue clave para fortalecer la imagen progresista del proyecto político de Petro.

Primeros años: respaldo mutuo y agendas paralelas

Durante el primer año de gobierno, Márquez y Petro mostraron coordinación en algunos temas, aunque con agendas marcadamente diferentes. Mientras el presidente se enfocaba en las reformas estructurales (salud, pensiones, laboral), la vicepresidenta lideraba iniciativas relacionadas con justicia racial, ambiental y de género.

Sin embargo, desde el comienzo se pudo evidenciar la presencia de señales de que no compartían totalmente las prioridades del gobierno. La vicepresidenta insistía en la necesidad de avanzar en estrategias para las regiones excluidas, mientras que Petro priorizaba sus reformas.

Tensiones y distanciamiento: indicios de ruptura

Con el paso del tiempo, se han hecho evidentes las diferencias entre Gustavo Petro y Francia Márquez. En diversas declaraciones, la vicepresidenta ha expresado críticas veladas por la falta de recursos o apoyo institucional para ejecutar los proyectos de su despacho.

Uno de los momentos más tensos se vivió cuando Francia Márquez pidió mayor autonomía presupuestal y denunció públicamente el racismo estructural, incluso dentro del propio gobierno. Esto fue interpretado por sectores políticos y mediáticos como una señal de distanciamiento con la Casa de Nariño.

Persecución institucional: ruptura pública en medio del Consejo de Ministros

En febrero de 2025, tras un Consejo de Ministros transmitido públicamente en el que Francia criticó al gobierno por corrupción, nombramientos impopulares como los de Benedetti y Sarabia, y la falta de respaldo para su Ministerio, fue apartada de su cargo como Ministra de Igualdad y Equidad, cartera que ella misma creó: “Me utilizaron para ganar elecciones, pero no para gobernar”, afirmó.

Poco después, se intensificó una aparente “persecución” contra sus colaboradores y fichas políticas, quienes abandonaron la cartera o fueron removidos, evidenciando el distanciamiento político.

Figuras políticas alzan la voz: instrumentalización por género y raza

La congresista Lina Garrido exigió que Márquez “cuente todo” y la liberó del “secuestro de género y político” que, en su opinión, Gustavo Petro ejerce sobre ella.

Carolina Arbeláez, del partido Cambio Radical, llegó más lejos: “Francia Márquez fue instrumentalizada por ser mujer y negra. Usada para la foto, excluida del poder en un gobierno que se disfraza de progresista”.

Analistas califican la figura de Francia como una “vicepresidencia de papel”

Analistas han descrito su figura como una “vicepresidencia de papel”: llegó al gobierno como símbolo de cambio e inclusión, pero el discurso de julio evidenció que ahora es vista por muchos como obstáculo dentro de la coalición. Aunque no ha habido una ruptura formal, las apariciones conjuntas son menos frecuentes, y se percibe una relación marcada por la desconexión política y estratégica.

¿Qué viene para Francia Márquez y Gustavo Petro en el último año de gobierno?

Con solo un año de gestión por delante, el desafío será mantener una relación institucional sólida, evitar mayores divisiones internas y cerrar el ciclo de gobierno con resultados visibles. A pesar de las tensiones, Márquez sigue siendo una figura clave para sostener el apoyo en sectores sociales que fueron fundamentales para el triunfo del 2022.

Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿Habrá reconciliación política o se mantendrá la distancia entre Petro y su vicepresidenta?