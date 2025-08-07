Emiratos Árabes Unidos dice que es “falso” que Sudán destruyera un avión con mercenarios colombianos

Un funcionario de Emiratos Árabes Unidos negó que el ejército sudanés hubiera derribado en Darfur un avión emiratí con mercenarios colombianos a bordo, como aseguraron las fuerzas armadas de Sudán, que comunicaron un balance de al menos 40 muertos.

“Esas acusaciones infundadas (...) son completamente falsas, no se basan en ninguna prueba y se inscriben en la campaña de desinformación y distracción que lleva a cabo Sudán”, declaró a AFP un funcionario emiratí cuyo país está acusado de apoyar a los paramilitares en guerra contra el ejército sudanés.

El miércoles, la televisión estatal sudanesa reportó que la fuerza aérea de Sudán destruyó un avión emiratí que llevaba mercenarios colombianos a bordo al aterrizar en un aeropuerto controlado por paramilitares en Darfur, causando la muerte de al menos 40 personas.

El aparato “fue bombardeado y completamente destruido” durante su aterrizaje en el aeropuerto de Nyala, en Darfur del Sur (oeste de Sudán), declaró a AFP la fuente militar, bajo condición de anonimato.

Este aeropuerto ha sido objeto de repetidos ataques aéreos por parte del ejército sudanés.

Desde abril de 2023, Sudán está sumido en una guerra entre el ejército sudanés, liderado por el general Abdel Fatah al Burhan, y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), dirigidos por su exadjunto, Mohamed Daglo. El conflicto ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados y ha provocado “la peor crisis humanitaria del mundo”, según la ONU.

Le puede interesar: Petro pide mensaje de urgencia a ley que prohíba el mercenarismo tras muerte de colombianos en Sudán

El lunes, el gobierno sudanés acusó a Emiratos de reclutar y financiar mercenarios colombianos para luchar junto a los paramilitares, y afirmó disponer de documentos que lo prueban.

Varios informes dieron cuenta a finales de 2024 de la presencia de combatientes colombianos en Darfur. Estos datos fueron confirmados por expertos de la ONU.

Esta semana, las Fuerzas Conjuntas --una coalición de grupos armados aliados al ejército en Darfur-- informaron de la presencia de más de 80 mercenarios colombianos en las filas de las FAR en El Fasher, capital de Darfur del Norte, última ciudad de este estado aún bajo control del ejército.