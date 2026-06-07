Así será el dispositivo de seguridad en Barranquilla por final del Fútbol Profesional Colombiano

Con motivo de la transmisión y desarrollo del partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay Dimayor entre Junior y Atlético Nacional, la Alcaldía de Barranquilla implementará un dispositivo interinstitucional de prevención, monitoreo, control y respuesta inmediata.

La medida tiene como propósito garantizar la seguridad, la convivencia ciudadana y la protección de la vida e integridad de las personas en los diferentes puntos de concentración de la ciudad.

Para el seguimiento en tiempo real de las condiciones de seguridad, movilidad y convivencia, se activará un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se coordinarán las acciones entre las distintas entidades participantes. De manera articulada, la Policía Metropolitana de Barranquilla desplegará acompañamiento preventivo en los principales sitios de reunión de aficionados y en puntos estratégicos, mientras que el sector salud mantendrá la alerta amarilla y la disponibilidad de la red hospitalaria para atender cualquier eventualidad.

Asimismo, el Ejército Nacional, los organismos de socorro y las dependencias distritales fortalecerán su capacidad operativa para brindar una respuesta oportuna ante cualquier situación que pueda presentarse. De igual forma, se implementarán planes especiales de manejo de tránsito con el fin de facilitar la movilidad y garantizar el desarrollo seguro de las actividades programadas en torno a este importante encuentro deportivo.

Medida preventiva y de seguridad con Transmetro

Con el propósito de salvaguardar la integridad y seguridad de usuarios, operadores, colaboradores y los buses del sistema de transporte masivo de la ciudad, Transmetro finalizará, de manera preventiva, su operación a las 5:30 p. m. este lunes 8 de junio.

La operación iniciará de manera habitual para un día festivo a las 5:30 a. m. y los últimos despachos de los servicios troncales se realizarán de acuerdo con la siguiente programación:

B1: 4:47 p. m.

R1: 4:50 p. m.

R2: 4:55 p. m.

B2: 5:10 p. m.

S2: 5:25 p. m.

S1: 5:30 p. m.

Es importante que los usuarios planifiquen con anticipación sus desplazamientos y verifiquen los horarios antes de movilizarse.

Invitación desde la administración de la ciudad

La Administración distrital hace una invitación especial a la hinchada del Junior y a todos los amantes del fútbol a vivir esta final dando ejemplo de buen comportamiento, respeto, tolerancia y sana convivencia.

El fútbol debe ser una fiesta que una a la ciudadanía en torno a la pasión por el deporte, por lo que hacemos un llamado a celebrar con responsabilidad, acatar las recomendaciones de las autoridades y contribuir a que esta jornada transcurra en completa tranquilidad y seguridad para todos.