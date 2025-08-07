Se cumplen tres años del gobierno de Gustavo Petro

Cúcuta

Se cumplen tres años desde la posesión de Gustavo Petro como presidente de la República de Colombia, y con ello el inicio de un gobierno marcado por polémicas, protestas y conflictos que se han intensificado en diferentes regiones del país.

Los analistas lo califican como un gobierno a la deriva, con cambios constantes en su estructura y que incluso ha generado divisiones en las ramas del poder.

“Lamentablemente el plan de gobierno se perdió en la mitad del camino, convirtiéndolo todo en una excusa para generar polémicas relacionadas con la capacidad que tiene esta administración para gestionar los asuntos de salud pública. Se quedó en un discurso en materia de seguridad porque nunca fue una prioridad y se concentraron en el tema de la paz total, y no hubo seguridad ni paz total. El tema energético sigue siendo una preocupación inmensa, los anuncios y las alertas relacionadas con problemas de abastecimiento de energía están a la orden del día. Y tres, la crisis fiscal que estamos padeciendo nos va a llevar a situaciones críticas, no solamente porque se rompió la regla fiscal, sino de manera particular porque el crecimiento en gasto público no es compatible con la capacidad de recaudo. El gobierno del presidente Petro, en términos generales, se tiene que analizar con base en la deriva de lo que se quiso hacer y no se logró” dijo a Caracol Radio el analista político Jairo Libreros.

Por su parte, desde los sectores políticos cercanos al gobierno resaltan los esfuerzos para impulsar los proyectos de reformas, que han traído consigo cambios en lo laboral y pensional, además de la atención a familias desplazadas.

“El principal logro, sin duda alguna, es la reforma laboral. Una reforma laboral que beneficia al trabajador de a pie, aquella persona que se gana el mínimo, y al trabajador del supermercado, al mesero, a la ama de casa, se identifica, sin duda alguna su rol y es una deuda histórica. Otro gran logro es la reforma pensional, que va a garantizar que millones de viejitos y viejitas tengan acceso a una pensión digna o al menos a un aporte que retribuya el esfuerzo de toda su vida laboral. También otro tema es muy importante, es la restitución de tierras a víctimas de desplazamiento forzado en el Catatumbo, hemos visto cómo a partir de esta lamentable crisis se creó una oportunidad de inversión en temas como lo son la Universidad del Catatumbo en El Tarra, la financiación de proyectos, la agilización de entrega de escrituras de terrenos para familias campesinas, la financiación de proyectos productivos. Esos son los principales logros a tres años del gobierno de Gustavo Petro, y esperamos que en este último año de mandato se puedan consolidar los demás planes en temas de inversión y desarrollo, principalmente en la frontera” dijo Isaac García líder social y vocero del Pacto Histórico en Norte de Santander.

Faltando tan solo un año para finalizar el gobierno de Gustavo Petro, hay muchas expectativas frente al futuro político del país, y el cómo en 12 meses se espera poder avanzar en proyectos de gran importancia como la búsqueda de la paz en los territorios y el establecimiento de un sistema de salud digno para los colombianos.