Embajadores sin inglés ni carrera diplomática, dañarán credibilidad e intereses nacionales: Asodiplo

La Cancillería publicó para consulta pública un borrador de resolución que eliminaría el requisito de inglés u otro idioma oficial de la ONU para ser embajador.

La medida, impulsada por el presidente Petro, ha generado críticas por un posible debilitamiento del servicio diplomático.

Según el Gobierno, busca promover la equidad y permitir que perfiles históricamente excluidos accedan al cargo. No obstante, gremios y congresistas advierten que eliminar este requisito atenta contra la profesionalización de la diplomacia.

El documento estará disponible en el SUCOP hasta el 9 de agosto, mientras persisten los debates sobre meritocracia y representación en el servicio exterior. En este contexto, Julián Silva, presidente de la Asodiplo, pasó por 6AM para ampliar esta discusión.

