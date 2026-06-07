Air-e realizará trabajos eléctricos y habrá cortes en Galapa y Soledad este lunes 8 de junio

La empresa Air-e Intervenida anunció la ejecución de trabajos técnicos en los equipos de los circuitos Caracolí 4 y 5, al interior de la subestación Caracolí, este lunes 8 de junio. Las labores hacen parte del mantenimiento programado para mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía en el departamento.

Las intervenciones se desarrollarán entre las 7:30 de la mañana y las 3:00 de la tarde, periodo durante el cual será necesario suspender el suministro de energía en varios sectores del municipio de Galapa, entre ellos Los Carruajes, Manga de Pital, La Florida, barrio Arriba, Centro, El Carmen, San Roque, Paraíso, San Antonio, Los Almendros, Gerlein, barrio Abajo, Camagüey, Las Mercedes y zonas rurales sobre la vía El Anón.

Sectores afectados en Soledad

De igual forma, en el municipio de Soledad se verán afectados sectores como Ciudad Paraíso, San Vicente, San Vicente III, Candelaria 1, Villa Sol, Villa María, Villa Mónica, Prado Soledad, Villa del Rey II, además de tramos específicos de calles y carreras en Villa del Rey, Los Almendros y Los Almendros III, donde también se presentarán interrupciones del servicio.

Adicionalmente, la empresa informó que en el barrio 20 de Julio del municipio de Santo Tomás se realizará el cambio de un poste en la carrera 11 con calle 3. Esta intervención se llevará a cabo entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Finalmente, Air-e recomendó a los usuarios tomar las medidas preventivas necesarias durante el tiempo de los trabajos y reiteró que estas acciones buscan fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad del servicio en la región.