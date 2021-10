MinSalud: Corte no ha notificado el fallo que amplió practica de eutanasia

Luego de que el Instituto Colombiano del Dolor anunciara que canceló la eutanasia programada para realizársele hoy a Martha Sepúlveda, una mujer de 51 años diagnosticada con una Esclerosis Lateral Amiotrófica, el Ministerio de Salud se pronunció y entre otras explicaciones dijo que no tenía mayor conocimiento del caso.

En un comunicado el Ministerio de Salud dijo que en el país no se han realizado eutanasias a personas que no tengan una enfermedad terminal y aseguró que, si bien la IPS INCODOL había autorizado el proceso, este no había sido revisado de forma exhaustiva, ni era de su completo conocimiento.

En cuanto al concepto de la Corte constitucional al respecto, el Ministerio de Salud afirmó que, esa sentencia la C-233 de este año no le ha sido notificada, por lo que no consideran que produzca efectos jurídicos, dado que no es conocido el fallo en su integralidad.

A propósito, la Superintendencia de Salud hizo requerimientos a INCODOL y la EPS Sura, pidiéndoles explicaciones sobre la trazabilidad hecha a esta solicitud de muerte digna, pero también le exige a IPS que, entregue los respectivos soportes con las constancias de las valoraciones médicas hechas a la paciente, los reportes del caso hechos al Ministerio de Salud y a la EPS, documentos que permitan concluir el porqué de la cancelación de la eutanasia.