En la frontera se endurecen controles por elecciones presidenciales en Venezuela

Cúcuta

A medida que se acerca la hora cero para que los venezolanos puedan acudir a las urnas y elegir el futuro de su país, entre la continuidad del régimen de Nicolás Maduro o o recuperar la democracia con Edmundo González y María Corina Machado.

En la frontera colombiana sobre los cuatro pasos binacionales se ha fortalecido la presencia de unidades de policía nacional y funcionarios de Migración Colombia para evitar desordenes por el cierre de frontera del lado venezolano.

“Estamos contribuyendo en la orientación de las personas que por diversos motivos no pudieron cruzar, y revisamos su situación para poder brindarles atención. Si se trata de personas enfermas, para poder auxiliarlos en el corredor humanitario o si definitivamente no podrán pasar, porque las autoridades venezolanas no lo permiten”.

A través de diferentes especialidades, la policía metropolitana entró a redoblar su presencia con grupos de reacción y vigilancia sobre toda la jurisdicción del municipio de Villa del Rosario, en el área metropolitana.

Las autoridades entregaron un parte de completa normalidad en la frontera colombiana e hicieron un llamado al respeto por los resultados electorales del vecino país el próximo domingo. La frontera volverá abrirse según el gobierno venezolano el lunes a las 8 de la mañana.