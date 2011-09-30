Partido Liberal presenta 25 candidatos para alcaldías capitales
"El Partido Liberal hoy no sólo cuenta con más, sino con mejores candidatos", explicó el director de la colectividad roja, Rafael Pardo.
El director del Partido Liberal, Rafael Pardo, confió en la recuperación del voto en las elecciones que se cumplen dentro de un mes y dijo que para las diferentes capitales del país presenta una nómina de 25 candidatos
“El Partido Liberal hoy no sólo cuenta con más, sino con mejores candidatos. Cuando sean elegidos, todos ellos rendirán cuentas cada seis meses, cuatro de cada diez cargos de responsabilidad será para mujeres y uno de cada diez será para un joven menor de 30 años”, aseguró Pardo, quien dijo que cada aspirante suscribió de manera solmne ese compromiso. Para las diferentes alcaldías del país el Partido Liberal presenta a los electores un total de 682 aspirantes. Candidatos en las capitalesLos 25 candidatos propios, inscritos por el liberalismo en las ciudades capitales de departamento son:Leticia, Amazonas, Hugo Alberto Pérez
Medellín, Antioquia, Aníbal Gaviria
Arauca, Arauca, Mario Alberto Valderrama
Tunja, Boyacá, Ricardo Hernando Vargas
Manizales, Caldas, José Fernando Mancera
Florencia, Caquetá, Lucrecia Murcia
Yopal, Casanare, Willman Enrique Celemín
Popayán, Cauca, Cesar Cristian Gómez
Valledupar, Cesar, Gonzalo Raúl GómezQuibdó, Chocó, Dhorton Pino SernaBogotá, D.C., David Luna
Riohacha, Guajira, Rafael Ceballos
San José del Guaviare, Guaviare, Julio Arciniegas
Neiva, Huila, Álvaro Hernán Prada. Santa Marta, Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo
Villavicencio, Meta, Luis Alfredo AriasPasto, Nariño, Nicolás Martín ToroCúcuta, Norte de Santander, Andrés Cristo
Mocoa, Putumayo, Belén Estela Pantoja
Armenia, Quindío, Luz Piedad Valencia
Pereira. Juan Manuel Arango
Providencia, San Andrés, Mark Taylor Archbold
Bucaramanga, Santander, Luis Francisco Bohórquez
Ibagué, Tolima, Luis H. Rodríguez
Cali, Valle, Sigifredo López
Mitú, Vaupés, Carlos Alberto Otálora
Puerto Carreño, Vichada, Jhon Jairo Rodríguez
Candidatos por adhesiónEn Barranquilla, Atlántico, Elsa Noguera; en Montería, Córdoba, Carlos Eduardo Correa; para Sincelejo (Sucre), Jairo Alfredo Fernández, y para Inírida, Guainía, Oscar del Vasto