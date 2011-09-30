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09 jul 2026 Actualizado 10:59

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Política

Partido Liberal presenta 25 candidatos para alcaldías capitales

"El Partido Liberal hoy no sólo cuenta con más, sino con mejores candidatos", explicó el director de la colectividad roja, Rafael Pardo.

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El director del Partido Liberal, Rafael Pardo, confió en la recuperación del voto en las elecciones que se cumplen dentro de un mes y dijo que para las diferentes capitales del país presenta una nómina de 25 candidatos

“El Partido Liberal hoy no sólo cuenta con más, sino con mejores candidatos. Cuando sean elegidos, todos ellos rendirán cuentas cada seis meses, cuatro de cada diez cargos de responsabilidad será para mujeres y uno de cada diez será para un joven menor de 30 años”, aseguró Pardo, quien dijo que cada aspirante suscribió de manera solmne ese compromiso. Para las diferentes alcaldías del país el Partido Liberal presenta a los electores un total de 682 aspirantes. Candidatos en las capitalesLos 25 candidatos propios, inscritos por el liberalismo en las ciudades capitales de departamento son:Leticia, Amazonas, Hugo Alberto Pérez

Medellín, Antioquia, Aníbal Gaviria

Arauca, Arauca, Mario Alberto Valderrama

Tunja, Boyacá, Ricardo Hernando Vargas

Manizales, Caldas, José Fernando Mancera

Florencia, Caquetá, Lucrecia Murcia

Yopal, Casanare, Willman Enrique Celemín

Popayán, Cauca, Cesar Cristian Gómez

Valledupar, Cesar, Gonzalo Raúl GómezQuibdó, Chocó, Dhorton Pino SernaBogotá, D.C., David Luna

Riohacha, Guajira, Rafael Ceballos

San José del Guaviare, Guaviare, Julio Arciniegas

Neiva, Huila, Álvaro Hernán Prada. Santa Marta, Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo

Villavicencio, Meta, Luis Alfredo AriasPasto, Nariño, Nicolás Martín ToroCúcuta, Norte de Santander, Andrés Cristo

Mocoa, Putumayo, Belén Estela Pantoja

Armenia, Quindío, Luz Piedad Valencia

Pereira. Juan Manuel Arango

Providencia, San Andrés, Mark Taylor Archbold

Bucaramanga, Santander, Luis Francisco Bohórquez

Ibagué, Tolima, Luis H. Rodríguez

Cali, Valle, Sigifredo López

Mitú, Vaupés, Carlos Alberto Otálora

Puerto Carreño, Vichada, Jhon Jairo Rodríguez

Candidatos por adhesiónEn Barranquilla, Atlántico, Elsa Noguera; en Montería, Córdoba, Carlos Eduardo Correa; para Sincelejo (Sucre), Jairo Alfredo Fernández, y para Inírida, Guainía, Oscar del Vasto

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