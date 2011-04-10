Partido Liberal tiene 13 candidatos únicos a gobernación

En Partido Liberal tendría 13 candidatos únicos a gobernación para las elecciones de octubre, en nueve departamentos del país no tendría aspirante propio a gobernación, en los que podría realizar alianzas con otras colectividades, y en solo una capital de departamento, San José del Guaviare, no se inscribió ni un solo aspirante a la alcaldía

En un departamento del país, Putumayo, se presentó el mayor número de aspirantes al cargo (5) en total, mientras que para la alcaldía de Mocoa, su capital, también se presentaron cinco precandidatos

En cada uno de los departamentos de Casanare, Cauca, Magdalena y Sucre se presentaron tres aspirantes a gobernación, mientras que, además de Mocoa, hubo cinco inscripciones para las alcaldías de Tunja, Popayán, Valledupar, Santa Marta y BucaramangaTanto en Ibagué como en Florencia se inscribieron cuatro precandidatos

Para gobernación no hubo candidatos inscritos en Antioquia, Caldas, Caquetá, Cundinamarca, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander y Quindío

En cuanto a las alianzas ya definidas el Partido Liberal respaldará en Cundinamarca al ex gobernador Alvaro Cruz, quien tendrá además el apoyo de Cambio Radical y de la U. Y con los conservadores entraría en alianzas en La Guajira y Norte de Santander, por el momento

Hasta el momento hay candidatos únicos liberales a gobernación en Amazonas, Bolívar, Boyacá, Cesar, Córdoba, Chocó, Huila, Risaralda, San Andrés, Santander, Tolima, Valle y Vichada

También habrá candidatos únicos a alcaldía en Leticia, Barranquilla, Yopal, Bogotá, Inírida, Pasto, Armenia, Pereira, Sincelejo y Mitú

Sin embargo, la lista de aspirantes será sometida a una rigurosa revisión que incluye consultas con los organismos de control sobre antecedentes judiciales, penales, fiscales y disciplinarios, aparte del examen que de cada nombre hará la veeduría nacional del liberalismo

Los datos aún no son definitivos, pues muchas de las inscripciones se realizaron hacia la medianoche del viernes pasado y los datos aún no han sido procesados

En los casos donde hay más de un candidato el liberalismo puede optar por la consulta popular, por la búsqueda de un consenso o por una encuesta que mida los índices de aceptación de los aspirantes