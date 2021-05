Más de 12.000 millones de pérdidas llevan los ganaderos en Boyacá por paro

Los lecheros lanzan un SOS, pues el alimento se está desperdiciando, ya que no alcanzan a consumirlo, transformarlo ni a venderlo en medio del paro.

Desesperados, y algunos con lagrimas, están en el departamento de Boyacá los ganaderos y lecheros, quienes viven el golpe mas fuerte de los bloqueos en las vías nacionales por el paro.

Diariamente, solamente en Boyacá se dejan de recoger 1,1 millones de litros de leche y las pérdidas estimadas a la fecha en el sector regional, asciende a 12.376 millones de pesos.

Víctor Manuel Fajardo, presidente de la Federación de Ganaderos de Boyacá, FABEGAN, explicó que “el golpe lo están viviendo al menos 3.500 familias productoras de leche en el departamento, que solo basan su sustento en la producción de este alimento, que tiene que botar a la basura literalmente al menos 1.500 millones de pesos diarios, sobre los cultivos, es triste cómo se sumen cada hora que pasa en una crisis de la cual no sabemos cómo vamos a quedar y menos cómo vamos a salir”.

Agregó que el trabajo del lechero es “muy sacrificado, días de madrugadas, días de esfuerzo y cuidado en la ganadería, para terminar en esta situación, que a estas alturas no entendemos por qué no nos dejan pasar el producto que alimenta al país”.

Los principales bloqueos de vías en Boyacá que impiden el transporte del alimento, se encuentran en la salida de Sogamoso hacia Yopal. Sobre la salida de Duitama hacia Paipa. A la altura del Peaje ubicado en el municipio de Tuta. En la salida de Chiquinquirá hacia Ubaté.

Los ganaderos aseguran que alrededor de 2.750 animales están sin poder comercializarse.

“Da ganas de llorar tener que asperjar la leche en los potreros para no causar daños ambientales, pero no tenemos fisicamente ni como regalar ni transformar la leche, porque también escasea hasta el cuajo que no ha podido pasar para hacer derivados lácteos, no podemos salir de nuestras fincas, estamos atrapados, no hay como entregar la leche, las pasteurizadas y las vías están bloqueadas. Es triste porque muchas familias nos sostenemos de este trabajo, es desconsolador esto”, sostuvo Fajardo.

“Estamos totalmente quebrados con estos bloqueos, que nos suma muchas más dificultades, pues el concentrado y los insumos para la producción han subido alrededor de 10 veces en un año, y la leche en dos años solo ha subido 40 miserables pesos. Ya no sabemos que hacer, pedimos al gobierno nacional que llegue a un acuerdo urgente, que siempre el sector agropecuario es el más golpeado, y ya no aguantamos más”, dijo uno de los pequeños productores del corredor lácteo Boyacá.

Mientras tanto, los Sectores público, privado, gremial y productivo, intentan acordar con quienes lideran las manifestaciones, un CORREDOR HUMANITARIO para que dejen transitar en las carreteras alimentos del campo, insumos agropecuarios, combustibles y la misión médica, argumentando que la marcha legítima no debe afecte a quienes alimentan al país.

En el ambito nacional, las pérdidas estimadas en todo el sector ganadero y lechero de Colombia, ascienden a la fecha a $121.335 millones de pesos tras una semana de paro.