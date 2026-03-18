Autoridades destruyen de forma controlada el explosivo hallado en frontera con Ecuador

Fuentes militares confirmaron a Caracol Radio que las tropas enviadas por el Ministerio de Defensa llegaron la tarde de este 17 de marzo a Jardines de Sucumbíos, frontera con Ecuador, y realizaron de forma controlada el explosivo que permanecía a pocos metros de una vivienda habitada.

Al parecer se trataba de una bomba de 500 libras utilizada en operaciones militares aéreas por parte de las Fuerzas Armadas de Ecuador, aunque no fue posible identificar si ésta se encontraba activa o no.

Este explosivo fue hallado por campesinos del sector el día 6 de marzo, día que las autoridades de Ecuador realizaron bombardeos aéreos contra grupos de narcotráfico que convergen en la zona del lado ecuatoriano.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había informado que los uniformados colombianos se encontraban en camino para verificar de primera mano cuál era el artefacto en cuestión, al tiempo que había pedido a los ciudadanos reportar cualquier elemento sospechoso o explosivo a las líneas 157 o 107, con el fin de que las autoridades puedan intervenir de forma oportuna y prevenir incidentes.