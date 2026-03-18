Disidencias de Iván Mordisco restringen ingreso de misiones de ONU, OEA y Defensoría a territorios

A través de una comunicación, las disidencias de ‘Iván Mordisco’ le informan a la misión de verificación de la ONU, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estado Americanos MAPP-OEA y a la Defensoría del Pueblo, la restricción para ingresar a los territorios por “graves violaciones de confianza y neutralidad”.

En esta misiva explican que “desafortunadamente acciones humanitarias y de verificación han sido utilizadas para obtener información de nuestras posiciones, facilitando operaciones militares en nuestra contra”, mientras que por su parte la Defensoría del Pueblo emiten alertas tempranas “sembrando pánico, aversión contra las FARC-EP y convirtiéndose en la justificación de los operativos militares”.

Sin embargo, pese a esta restricción a estas misiones internacionales, estas disidencias afirmaron que solamente mantendrán misiones humanitarias con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), pero con algunas condiciones, “en la medida en que esta institución garantice: La neutralidad absoluta, el secreto y confidencialidad y se mantenga la coordinación previa para toda acción”.