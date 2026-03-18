Bomba hallada en frontera con Ecuador habría llegado por rebote, según hipótesis iniciales

Habitantes de Jardines de Sucumbio afirman que explosivo cayó el 3 de marzo: Inspectora Nancy

Colombiana

El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Luis Carlos Silva, entregó detalles sobre las hipótesis que hay al rededor del artefacto explosivo encontrado cerca de la frontera con Ecuador, asegurando que se trata de una bomba de empleo aéreo que no pertenece a Colombia.

De acuerdo con el oficial, el explosivo fue ubicado a pocos metros del límite internacional, al norte del río San Miguel, en una zona cercana a operaciones militares que se desarrollaban en territorio ecuatoriano.

“Tenemos certeza de que es una bomba lanzada desde un avión militar, pero no es colombiana. Nuestro armamento está plenamente registrado y este artefacto no corresponde a nuestros inventarios”, explicó.

El general señaló que, aunque no es una conclusión oficial, una de las hipótesis es que la bomba no detonó en su punto de impacto inicial y, por un fenómeno físico conocido como “rebote” o ricochet, continuó su trayectoria hasta ingresar a territorio colombiano.

“Cuando una munición no explota, puede desplazarse por efectos físicos del impacto. Es probable que haya ocurrido en este caso”, indicó.

Tras el hallazgo, las autoridades activaron protocolos de seguridad bajo estándares internacionales. El Ejército se desplazó a la zona para detonar de forma controlada el explosivo.

Según explicó el general Silva, la operación se realizó siguiendo lineamientos del derecho internacional humanitario y protocolos de las Naciones Unidas para el manejo de municiones sin explotar.

El artefacto fue desactivado, enterrado y posteriormente detonado de manera controlada.

La intervención se llevó a cabo durante la noche, con el objetivo de evitar riesgos para la población civil en la zona fronteriza.