Se levanta la minga indígena en Medellín tras acuerdos con la Gobernación de Antioquia

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia anunció que a las 12:15 a. m. de este miércoles 18 de marzo de 2026 se alcanzó un acuerdo con comunidades indígenas Zenú y Embera Eyabida, lo que permitió levantar la minga que durante dos días generó bloqueos en Medellín, especialmente en el sector de La Alpujarra.

El acuerdo se logró con delegaciones de los municipios de San Pedro de Urabá, Arboletes y Mutatá, así como con la Organización Indígena de Antioquia (OIA), quienes iniciaron desde la madrugada el retorno a sus territorios.

Acuerdos revisan compromisos de 2024

Durante las jornadas de diálogo, la administración departamental puso a disposición su capacidad institucional para avanzar en consensos. Las discusiones se centraron en revisar los acuerdos firmados en 2024, que incluyen compromisos en sectores como educación, salud, vivienda, infraestructura, desarrollo económico, ambiente, mujeres, deporte y proyectos sociales.

“Después de un trabajo constructivo, revisamos los acuerdos de la Minga de 2024, los avances en cada una de las áreas y hemos acordado levantar la Minga indígena y de esta manera las comunidades regresarán a sus territorios”, afirmó la subsecretaria de Derechos Humanos, María Patricia Giraldo.

Acompañamiento institucional y llamado al diálogo

En el proceso participaron como garantes la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Personería de Medellín, el Distrito y la Policía Nacional, que acompañaron las mesas de diálogo.

“Hoy queremos agradecer a la Gobernación de Antioquia. Mandamos un mensaje de paz y de calma”, expresó Jaime Donado, líder indígena de San Pedro de Urabá.

La Gobernación indicó que hará seguimiento a los compromisos y reiteró que mantendrá abiertos los canales de diálogo con las comunidades, insistiendo en que estos procesos deben darse en escenarios institucionales y no mediante bloqueos o vías de hecho.