Paro armado del ELN ha afectado a 25 comunidades en el Chocó: Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades competentes y a los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas, coordinadas y con enfoque diferencial que permitan proteger de manera efectiva a las poblaciones del Bajo Baudó y de los territorios aledaños.

Según la entidad, este paro armado ha afectado a 16 comunidades afrocolombianas, equivalentes a 530 familias (1.933 personas), y a nueve comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chinchillano, Bajo Grande, SantaRosa, Playa Linda, Puerto Galves, Bella Vista y Puerto Ismarek integradas por 886 familias (4.114 personas).

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Las afectaciones en términos de salud y educación

En ese mismo sentido, se menciona que, ante el confinamiento de las comunidades, se limita la posibilidad de que varias entidades desarrollen jornadas de atención en salud en los territorios, la asistencia a clases de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. De igual manera, las misiones humanitarias enfrentan restricciones para desplazarse hacia las zonas donde hay condiciones de confinamiento.

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El llamado al ELN

Finalmente la Defensoría del Pueblo le hace un llamado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a cesar de manera inmediata el paro armado y a respetar estrictamente las normas del DIH, en particular el principio de distinción y la obligación de garantizar la protección de la población civil. Ninguna acción en el marco del conflicto armado puede poner en riesgo la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades.