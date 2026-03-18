Ejército incautó cerca de una tonelada de marihuana perteneciente a la estructura de ‘Iván Mordisco’

Ejército incautó cerca de una tonelada de marihuana perteneciente a la estructura de “Ivan Mordisco” (Foto: cortesía/ Ejército Nacional)

El Ejército Nacional incautó casi una tonelada de marihuana en zona rural de Salento, Quindío, en medio de un operativo en un puesto de control.

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El operativo se dio en vía terciaria conocida como Camino Nacional, que de Salento conduce al departamento del Tolima, donde las tropas pararon una camioneta, al momento de verificarla se hallaron una gran cantidad de paquetes en envolturas negras que en su interior tenían marihuana, según las autoridades se trataría de 800 kilogramos del estupefaciente.

El hombre que conducía el vehicuo fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de las autoridades competentes para su judicialización, junto al alucinógeno y el vehículo.

El capturado habría ofrecido millonario soborno al suboficial que estaba haciendo el procedimiento a cambio de que lo dejara escapar.

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La droga, presuntamente pertenecería a la estructura de ‘Iván Mordisco’, específicamente al Frente 57 Yaír Bermudez, el estupefaciente provenía del departamento del Valle del Cauca y tendría como destino en municipio de Toche, en Tolima, siendo trasladada por integrantes de ese grupo ilegal a través de vías terciarias para evitar ser detenidos por la autoridades.