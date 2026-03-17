Abogado Ramiro Bejarano sobre liquidación de EPS: “presidente no puede decretar disolución”
El abogado Ramiro Bejarano explicó el proceso para que el Gobierno Petro pueda realmente liquidar las EPS en “quiebra”.
El abogado Ramiro Bejarano pasó por los micrófonos del Noticiero de Mediodía de Caracol Radio para hablar acerca de las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre liquidar EPS que estén en “quiebra”.
“Petro necesita que alguien lo actualice porque está desactualizado del lenguaje jurídico y empresarial. No existe en la legislación el vocablo ‘quiebra’, se habla de procesos de insolvencia empresarial. Una entidad puede entrar en ese proceso cuando se dan ciertas condiciones como cesación de pagos por más de 90 días, por incapacidad de pago”, dijo.
“El presidente, por más poder que tenga, solo no puede decretar ni la disolución ni iniciar el trámite de liquidación. Eso tiene que pasar por todo un trámite”, agregó.