Gremios piden a Duque intervenir ante demoras de EPS en la pandemia

Los gremios en el Atlántico le solicitaron al presidente Iván Duque intervenir con una solución las demoras de las EPS que están no solo ocasionando efectos letales en la población sino un impacto financiero para las empresas.

En la misiva señalan que la toma de pruebas y entrega de resultados de COVID-19 son dos procesos que están tardando dos semanas o más, lapso mayor al que le toma al virus producir efectos letales en los contagiados vulnerables, pues durante ese crítico período las EPS no reconocen a los pacientes como infectados, ni los tratan, ni les hacen el necesario seguimiento.

Lea también: Congresistas urgen a Duque mayor atención en el Atlántico por impacto del COVID-19

El presidente de Intergremial Atlántico, Ricardo Plata, agregó que esta situación está golpeando las finanzas de las empresas en el Atlántico.

"Lo anterior ha forzado a las empresas a seguir pagando salarios de empleados que no pueden trabajar por presentar síntomas de contagio de COVID-19, pero que no tienen la incapacidad laboral; y costear directamente pruebas e incluso la atención médica de trabajadores y los medicamentos resultantes, además de seguir cumpliendo con la obligación legal de aportar el régimen contributivo de salud que no está prestando el servicio", indicó Plata.

El dirigente gremial añadió que por las demoras de las EPS se le está dando una gabela al virus que pone en riesgo la vida del trabajador y la sostenibilidad de la empresa.