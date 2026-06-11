¡Aprobada la Ley Nuclear en Colombia! ayudará a tratamientos contra el cáncer y a la energía nuclear

La plenaria del Senado aprobó en su último y cuarto debate la Ley Nuclear, después de distintos diálogos técnicos, legislativos en el Congreso. La ley será una iniciativa que busca reorganizar el sector nuclear colombiano y crear la Agencia Nacional de Energía Nuclear, entidad que será la encargada de coordinar, regular y fortalecer las capacidades del país en esta materia.

Entre sus principales alcances está la posibilidad de que Colombia avance hacia la construcción de un reactor nuclear capaz de producir radioisótopos e insumos utilizados en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer, lo que representa un avance significativo para el sector de la salud, la investigación y la seguridad energética.

La nueva legislación llega casi cuatro años después de una crisis que puso en evidencia la dependencia del país de proveedores extranjeros.

En noviembre de 2022, una parada técnica simultánea en varios reactores nucleares internacionales provocó escasez de radiofármacos, materiales indispensables para realizar estudios de medicina nuclear y tratamientos oncológicos.

Según expertos del sector como lo es Camilo Prieto, director de la Red Nuclear y la médica nuclear, Emperatriz Angarita, afirmaron en una entrevista para Caracol Radio que esta situación afectó a miles de pacientes colombianos que tuvieron retrasos en diagnósticos y terapias debido a la falta de insumos.

Con la nueva ley, Colombia busca reducir la dependencia de otros países y fortalecer su autonomía en la producción de materiales radiactivos de uso médico.

Esto podría traducirse en una mayor disponibilidad de tratamientos, menores tiempos de espera y una respuesta más rápida ante eventuales interrupciones en las cadenas internacionales de suministro.

Un paso para fortalecer la atención de pacientes con cáncer

Actualmente, los radiofármacos utilizados para detectar y tratar distintos tipos de cáncer deben ser importados desde países de Europa y Norteamérica.

La posibilidad de producir estos insumos en territorio nacional permitiría mejorar el acceso a tecnologías médicas especializadas y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud, en especial para los procedimientos utilizados en cáncer de tiroides, próstata y mama.

Para Angarita, lograr autonomía en la producción médica tendría efectos inmediatos sobre el sistema de salud colombiano.

“Lógicamente se acortaría muchísimo el tiempo para lograr que un paciente sea diagnosticado y atendido, porque no estaríamos dependiendo de los tiempos de fábrica en el extranjero, ni de si el avión llegó o no” afirmó.

Además de su uso en cáncer, estas tecnologías también tienen aplicaciones en enfermedades neurológicas, cardiovasculares y otros campos de la medicina especializada.

Energía nuclear entra en la discusión energética del país

Según el informe de la Red Nuclear, la ley también abre la puerta para que Colombia evalúe la incorporación de la energía nuclear dentro de su matriz energética.

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Aunque el país continúa apostando por fuentes renovables como la solar y la eólica, los promotores de la iniciativa consideran que la energía nuclear podría convertirse en una alternativa complementaria para garantizar el suministro eléctrico en el largo plazo, especialmente ante los desafíos asociados al cambio climático y la creciente demanda de energía.

La energía nuclear es considerada una fuente de generación de bajas emisiones de carbono, por lo que varios países la han incorporado como parte de sus estrategias de transición energética.

Asimismo, el director Prieto afirmó que el sector nuclear ya representa cerca del 0,25 % del PIB colombiano y genera más de 40.000 empleos directos e indirectos, por lo que la Ley Nuclear aportaría y tendría efectos económicos y científicos en el país.

El momento político

En medio de las elecciones electorales en Colombia, Prieto afirmó que “La aprobación de esta ley representa un hecho político excepcional en medio de la polarización que vive hoy el país. El proyecto fue aprobado por unanimidad en sus cuatro debates, sin votos en contra”.

El experto aseguró que este consenso refleja la importancia estratégica que tiene el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas del país, a pesar de que Colombia es el único país de América Latina que cuenta con un reactor nuclear de investigación, pero que no produce isótopos con aplicaciones médicas o industriales.