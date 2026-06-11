Asmet Salud EPS será intervenida hasta 2027: advierten riesgos para más de 1,5 millones de pacientes

El Gobierno Nacional autorizó una nueva prórroga de la intervención forzosa administrativa de Asmet Salud EPS, por lo que la entidad continuará bajo control estatal hasta el 11 de junio de 2027.

La decisión se adoptó al concluir que persisten riesgos que podrían afectar la prestación de los servicios de salud y comprometer la atención de más de 1,5 millones de afiliados en diferentes regiones del país.

Con esta decisión, Asmet Salud completará al menos cuatro años consecutivos bajo intervención. La medida había sido ordenada inicialmente por la Superintendencia Nacional de Salud en mayo de 2023 y desde entonces ha sido prorrogada en varias oportunidades mientras avanzan los procesos de recuperación y estabilización de la EPS.

Según la resolución conocida por el Gobierno, todavía se evidencian riesgos relacionados con el acceso efectivo a los servicios de salud, el comportamiento de los indicadores de atención, la sostenibilidad financiera de la operación y las relaciones con la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud.

El Ministerio de Salud concluyó que los procesos de recuperación institucional aún requieren consolidación y seguimiento permanente, por lo que consideró necesario mantener las medidas especiales sobre la EPS.

La Superintendencia halló rezagos en el plan de mejoramiento

Los informes del agente interventor y de la firma contralora, así como el seguimiento adelantado por la Superintendencia Nacional de Salud, evidenciaron que varios indicadores del plan de trabajo de Asmet Salud EPS todavía no alcanzan un cumplimiento total.

Por ello, las autoridades concluyeron que es necesario fortalecer la ejecución y el seguimiento de las acciones de mejora para permitir que la entidad supere de manera progresiva las causas que dieron origen a la intervención.

La resolución advierte además que la continuidad de la medida, como se refirió anteriormente, busca consolidar la gestión institucional, reducir las pérdidas financieras, avanzar en la depuración de los estados financieros y fortalecer procesos de facturación y cartera, con el propósito de mejorar la atención de los usuarios.

Advierten impacto para más de 1,5 millones de usuarios si se levanta la medida

Uno de los argumentos centrales del Gobierno para extender la intervención es que suspenderla en las condiciones actuales podría poner en riesgo la continuidad del aseguramiento de más de un millón y medio de afiliados.

La resolución deja claro que, levantar la medida también podría comprometer la efectividad de las acciones correctivas que actualmente se encuentran en marcha, donde Asmet Salud tiene una participación importante en territorios apartados.

Asimismo, el Ministerio de Salud consideró que aún existen elementos técnicos suficientes que justifican mantener la intervención con el fin de garantizar la continuidad del aseguramiento, la adecuada prestación de los servicios de salud y la protección de los recursos del sistema.

La intervención podrá levantarse antes de 2027

Aunque la prórroga fue autorizada por un año, la resolución establece que la Superintendencia Nacional de Salud podrá ordenar el levantamiento anticipado de la medida si la entidad logra superar las condiciones que dieron origen a la intervención.

Por ahora, Asmet Salud EPS continuará bajo administración especial efectivamente hasta junio de 2027, mientras las autoridades buscan estabilizar financiera y administrativamente la entidad y garantizar la atención de sus afiliados.