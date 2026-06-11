Supersalud halló medicamentos disponibles que habían sido reportados como pendientes en dispensario

La Superintendencia Nacional de Salud informó que durante una visita de inspección a un dispensario de Cafam en Bogotá encontró medicamentos que aparecían reportados como pendientes, pese a que estaban disponibles para ser entregados a los usuarios. El hallazgo se produjo en el punto ubicado en la calle 48, que presta servicios a afiliados de Famisanar.

La revisión se llevó a cabo en medio de las quejas de pacientes por dificultades en el acceso a tratamientos y permitió verificar la atención a los usuarios, así como la gestión de fórmulas y otros trámites relacionados con la prestación de servicios de salud.

De acuerdo con la entidad, una vez detectados los casos se realizaron las comprobaciones necesarias para facilitar la entrega de los medicamentos y atender otras solicitudes asociadas con autorizaciones y citas pendientes.

El operativo hace parte del denominado Plan 100, estrategia con la que la Superintendencia busca reforzar la vigilancia sobre los gestores farmacéuticos y los puntos de dispensación. Según la entidad, las visitas se extenderán a más de 300 dispensarios en diferentes regiones del país.

La entidad señaló que mantendrá el seguimiento a las denuncias ciudadanas relacionadas con demoras en la entrega de medicamentos y otras barreras de acceso a los servicios de salud.