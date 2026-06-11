Fenómeno de El Niño: Agencia estadounidense anunció que el evento climático ya comenzó / Cortesía Colprensa

El fenómeno meteorológico de El Niño ya comenzó, informó este jueves la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), y los científicos esperan que se intensifique hacia finales de año, potencialmente alcanzando una fuerza histórica.

El Niño es un fenómeno climático natural que eleva las temperaturas superficiales en el océano Pacífico ecuatorial y provoca cambios a escala mundial en los vientos y los patrones de lluvias, así como condiciones meteorológicas erráticas.

Los científicos temen que agregue temperatura a un planeta que ya se está calentando debido a la quema de combustibles fósiles, y que amplifique los eventos meteorológicos extremos.

En su último informe, los científicos de la NOAA señalaron que “durante el último mes se desarrollaron condiciones propias de El Niño”, tal como lo indican las temperaturas de la superficie del mar por encima del promedio en el Pacífico.

“Existe un 63% de probabilidades de que se produzca un fenómeno de El Niño muy intenso entre noviembre y enero, el cual se situaría entre los episodios más fuertes registrados desde 1950”, destacó.

Cada episodio de El Niño es diferente, pero los eventos de gran magnitud suelen seguir patrones conocidos.

Entre ellos figuran sequías en partes de la Amazonía, Indonesia y Australia, alteraciones en los vientos monzones de India y cambios en los regímenes de precipitaciones en toda la zona tropical.

El Niño suele producirse cada dos a siete años y dura entre nueve meses y un año.

Suele alcanzar su punto álgido a fin de año, pero el calor acumulado en los océanos se libera más lentamente hacia la atmósfera, lo que eleva las temperaturas globales al año siguiente.

Por eso muchos climatólogos temen que 2027 bata el récord del año más cálido jamás registrado.

Al igual que la NOAA, expertos meteorológicos de todo el mundo están cada vez más convencidos de que el fenómeno será intenso este año.

“En esta etapa, las probabilidades apuntan claramente a un evento de intensidad moderada a fuerte, o probablemente de fuerte a récord”, declaró a la AFP Carlo Buontempo, director del servicio de cambio climático del observatorio europeo Copernicus.

“Sirena mortal”

En respuesta al pronóstico de la NOAA, Mohamed Adow -director del centro de estudios sobre el clima y energía Power Shift Africa- afirmó que para millones de personas en todo el mundo “no se trata de un simple pronóstico meteorológico más”, sino de una “sirena mortal que debe inspirar temor”.

“Significa lluvias fallidas, cultivos que se pierden, precios de los alimentos al alza y familias llevadas una vez más al límite”.

A principios de este mes, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a todos los países a considerar este probable fenómeno meteorológico intenso “como la urgente advertencia climática que realmente es”.

“Las condiciones de El Niño echarán más leña al fuego de un mundo que se calienta”, señaló.

“La única respuesta eficaz es una acción climática a la altura de la crisis: acabar con la dependencia de los combustibles fósiles, acelerar la transición a las energías renovables, proteger a los más vulnerables e implementar sistemas de alerta temprana para todos”, concluyó la mayor autoridad de las Naciones Unidas.

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