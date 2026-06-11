¿Estamos viviendo una epidemia del cansancio? Esto dice la psiquiatra Victoria Pérez

Victoria Pérez Restrepo, quien es una médica psiquiatra con más de 30 años de experiencia en salud mental, bienestar emocional y comportamiento humano, asegura que actualmente el cansancio dejó de ser únicamente un problema físico.

Mencionando que este ‘agitamiento sostenido’ está impactando significativamente la manera en que las personas conviven, trabajan, descansan y construyen vínculos afectivos.

La especialista, con su experiencia clínica, dice haber identificado un patrón cada vez más frecuente en consultas: “Personas emocionalmente saturadas, desconectadas y sin energía mental para disfrutar de su entorno o mantener relaciones saludables”.

Esta situación fue el punto de partida para que la doctora Victoria Pérez escribiera ‘Recarga tu pila’, un libro que combina evidencia científica, neurociencia y herramientas prácticas para entender cómo la hiperproductividad, la sobreestimulación digital y la presión constante de “estar disponibles” están afectando silenciosamente la salud mental y emocional de las personas.

“Muchas personas están funcionando en modo supervivencia. Están presentes físicamente, pero emocionalmente ausentes”, explica Pérez.

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Así afecta el cansancio a la vida cotidiana

Para la autora, uno de los efectos menos visibles del cansancio crónico es el deterioro progresivo de la conexión humana. Según explica, un cerebro agotado pierde capacidad de escucha, atención, regulación emocional y empatía.

Donde no solo se ve afectado el bienestar personal, sino también la convivencia con los demás, como lo son los vínculos familiares, sociales y de pareja.

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¿Qué aborda el libro ‘Recarga tu pila’ la médica psiquiatra Victoria Pérez?

La investigación detrás de la publicación surgió de la revisión de historias clínicas acumuladas durante décadas de ejercicio profesional. Allí, Pérez encontró que una de las palabras más repetidas por sus pacientes era “cansancio”, una situación que se intensificó después de la pandemia.

Analizando condiciones como ansiedad, depresión, trastornos del sueño, alteraciones hormonales y la hiperactividad, pueden profundizar la fatiga persistente y afectar la calidad de vida de las personas.

Resaltando las razones por las que más personas sienten que duermen, pero no descansan, mencionando que “el problema no se limita a la falta de sueño, sino también a la ausencia de espacios de recuperación emocional y mental en medio de una cultura marcada por la estimulación constante”.

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¿Qué datos respaldan el libro ‘Recarga tu pila’ de la médica psiquiatra Victoria Pérez?

Según cifras citadas en el libro, el 57 % de los colombianos sufre estrés laboral, de acuerdo con la encuesta Health on Demand de Mercer Marsh. Además, la Organización Mundial de la Salud incluyó oficialmente el burnout en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), definiéndolo como un síndrome asociado al estrés laboral crónico no gestionado adecuadamente.

Si bien dicha investigación se toma su tiempo en explicar el problema, la propuesta principal es hacer una propuesta para que se recupere el concepto de ‘descanso activo’, aconsejando a las personas para que realicen actividades cotidianas como caminar, conversar, escuchar música, cocinar o reconectarse con espacios de pausa y disfrute que permitan disminuir la hiperactivación constante del cerebro.

“Descansar no es un lujo ni una señal de debilidad, sino una necesidad biológica y emocional. “Pequeñas decisiones diarias pueden convertirse en grandes cambios para vivir con más equilibrio, presencia y bienestar”, mencionó la autora.

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