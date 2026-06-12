Instituto Nacional de Cancerología tendrá una nueva torre para ampliar la atención de pacientes. Instituto Nacional de Cancerología. Foto: Google Maps

El Instituto Nacional de Cancerología (INC) avanza en la estructuración de una nueva torre con la que busca ampliar su capacidad de atención e investigación. Así se lo confirmó a Caracol Radio el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Jaime Urrego, durante la rendición de cuentas de la entidad.

Según explicó el funcionario y funetes cercanas del INS, la iniciativa se desarrolla con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), además del apoyo del Ministerio de Salud.

“Ya está avanzando con el Banco Interamericano de Desarrollo la estructuración para la construcción de una nueva torre de nuestro Instituto Nacional de Cancerología”, señaló Urrego.

El viceministro indicó que, una vez concluya esta fase, para este año el proyecto será llevado a licitación pública bajo un esquema de alianza público-privada, mediante el cual se definirá la construcción y posterior operación de la nueva infraestructura.

La nueva torre afirmaron, busca fortalecer la capacidad instalada del Instituto Nacional de Cancerología, uno de los principales centros de referencia del país para la atención integral, la investigación y la formación de talento humano especializado en cáncer.

Durante la rendición de cuentas, Urrego también destacó que en los últimos cuatro años se han destinado más de $420.000 millones para fortalecer la entidad. De estos recursos, más de $80.000 millones se han invertido en equipos de alta tecnología para diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Además, aseguró que quedaron garantizados más de $70.000 millones entre 2026 y 2029 para fortalecer las capacidades de investigación, innovación y desarrollo del Instituto Nacional de Cancerología.

El funcionario explicó que estos recursos comenzarán a ejecutarse desde este año y se distribuirán hasta 2029, con el propósito de consolidar al Instituto como referente nacional e internacional en materia de investigación oncológica.

En medio del balance de gestión, el viceministro también resaltó que el Instituto Nacional de Cancerología logró la formalización de prácticamente la totalidad de sus trabajadores, una medida que, según dijo, representa un reconocimiento a la labor del personal que atiende a pacientes con cáncer en el país.