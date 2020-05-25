Bucaramanga

Durante la cuarentena de abril y mayo, un grupo de estudiantes convirtieron las puertas de la casa donde pasaban el confinamiento en obras de arte. Fue un proyecto liderado por el escultor y pintor santandereano Rito Hemel Patiño quien tiene además formación en Diseño Industrial.

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En la casa denominada "Atrapasueños" se dio un trabajo de creación artística que "permitió sopesar la situación de encierro físico y mental" aseguró el maestro Patiño en una reseña del boletín cultural de la fundación Armonía, responsable de la organización del festivalito Ruitoqueño.

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"La casa pretende ofrecer a los estudiantes por medio del arte un espacio tranquilo, agradable y sensible, acompañándolos todos los días y ayudándoles a mitigar sus tristezas y dificultades y emocionales y académicas" destaca el boletín.

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El artista explicó que se lijaron las puertas de la casa; se aplicó un fondo de vinilo; los estudiantes hicieron el dibujo a lápiz y luego lo delinearon y pintaron; el resultado fue una casa con puertas convertidas en obras de arte.

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La casa está ubicada en la calle 11 A con carrera 28, muy cerca de la Universidad Industrial de Santander, UIS. En el inmueble se hospedaron durante dos meses estudiantes de varias regiones colombianas.

