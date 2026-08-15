La Liga Colombiana Contra el Cáncer reúne ayudas para pacientes afectados por los terremotos. Foto: Liga Colombiana Contra el Cáncer.

Los efectos del terremoto en Colombia también alcanzan a pacientes con cáncer, sus familias y comunidades que enfrentan dificultades para acceder a elementos básicos. Ante esta situación, la Liga Colombiana Contra el Cáncer se sumó a la atención de la emergencia para llevar apoyo a las personas afectadas.

La primera fase de esta iniciativa estará concentrada en el Chocó, donde se busca atender a comunidades de Quibdó y zonas del litoral, incluidas comunidades indígenas. Sin embargo, la organización explicó que posteriormente las ayudas podrán ser trasladadas a otras regiones afectadas, dependiendo de las necesidades que se identifiquen en cada territorio.

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Para recibir las donaciones, la Liga habilitó como centro de acopio su sede en Bogotá, ubicada en la carrera 12A #77-34. Entre los elementos que se necesitan están alimentos no perecederos, productos de aseo y cuidado personal, pañales, insumos médicos, guantes para atención y remoción de escombros, además de alimentos para perros y gatos.

El objetivo inicial es preparar 13.000 kits para beneficiar a unas 13.000 familias. Cerca de 20 voluntarios participan en la recepción, clasificación y organización de las ayudas antes de su traslado a las comunidades que las necesitan.

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La campaña también busca acompañar a las Ligas territoriales, pacientes con cáncer y sus familias que puedan estar atravesando dificultades como consecuencia de la emergencia. Para la organización, mantener estos canales de apoyo es especialmente importante en momentos en los que las necesidades básicas pueden sumarse a tratamientos y procesos de atención que no pueden detenerse.

Las personas, empresas e instituciones que quieran aportar pueden llevar sus donaciones directamente al centro de acopio.