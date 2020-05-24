"Teatro Santander tendrá trabajo y eventos virtuales": director del IMCT

Bucaramanga

Un contrato de 600 millones de pesos que se ejecuto entre la Fundación Teatro de Santander y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, IMCT, para eventos, ha causado polémica, ya que se hizo en medio de la cuarentena.

VIDEO: La babilla y el oso hormiguero que violaron la cuarentena

Néstor Rueda, director del instituto, explicó que ese contrato se hizo para un trabajo virtual de más de 59 artistas que estarán realizando diferentes actividades culturales para entretener a las familias en casa.

Señaló que a pesar de que el Teatro Santander permanecerá cerrado por la pandemia, seguirán trabajando desde sus casas.

A 58 ascienden los casos de Coronavirus en Santander

"Un trabajo virtual agenda que vincula a los artistas de Bucarmansga, tenemos 59 artistas que le apostaron a esa virtualidad que tiene el teatro, se van hacer talleres de formación, en todo lo que tiene la logística, dejarlo cerrado implica que no va el publico, pero nosotros sí operamos desde el Teatro Santander".

Esta aclaración la hace el director del IMCT debido a unas denuncias que se registraron vía twitter en el que cuestionan el contrato realizado en cuarentena.

Puntualizó diciendo que dicha denuncia desinforma sobre los dineros que se manejan para los artistas y la cultura de la ciudad.