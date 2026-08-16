Cruz Roja hará pausa en recepción de ayudas en Bogotá tras movilizar 1.337 toneladas.

Después de varios días de una masiva respuesta ciudadana, Bogotá hará una pausa en la recepción de ayudas para las comunidades afectadas por el sismo. La Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá y la Alcaldía Mayor informaron que sus puntos de acopio estarán habilitados únicamente hasta las 12:00 del mediodía de este lunes 17 de agosto. Desde ese momento se suspenderá la recepción de nuevas donaciones en estos lugares.

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La decisión se toma luego de que desde la capital se movilizaran 1.337 toneladas de ayudas humanitarias en 109 envíos hacia seis destinos: Pereira, Cali, Quibdó, Buenaventura, Armenia y Manizales. Los recursos han sido distribuidos entre cinco departamentos: 451 toneladas llegaron a Risaralda, 417 al Valle del Cauca, 252 al Chocó, 113 al Quindío y 104 a Caldas, para continuar con su entrega de acuerdo con el número de familias afectadas en cada territorio.

La Cruz Roja explicó que esta pausa hace parte de una transición en la respuesta humanitaria y busca ajustar la recepción de donaciones a las necesidades que existen actualmente en las zonas afectadas. Sin embargo, la suspensión de los puntos de acopio no significa que termine la atención a las comunidades: continúan las labores de asistencia, acompañamiento y recuperación en los territorios.

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De hecho, la respuesta en terreno se fortalecerá con la llegada de 10 nuevos voluntarios de primera respuesta al Chocó, quienes se sumarán a los ocho que ya se encuentran allí en labores de salud y apoyo psicosocial. El nuevo equipo apoyará la atención en Quibdó y otros municipios del departamento, donde persisten necesidades derivadas de la emergencia.

La Cruz Roja agradeció la solidaridad de los ciudadanos de Bogotá y Cundinamarca, que permitió superar las 1.300 toneladas de ayudas movilizadas. La organización recordó que la respuesta humanitaria continúa, pero ahora se adapta a las necesidades identificadas directamente en las comunidades afectadas por el sismo.