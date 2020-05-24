Bucaramanga

Otra vez la falta de claridad frente a los protocolos que deben seguirse cuando hay viajes por razones de fuerza mayor a otras regiones del país suscitan enfrentamientos entre vecinos y las administraciones de edificios residenciales.

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Caracol Radio conoció el caso de una familia que tuvo problemas para llegar a su apartamento en el edificio Monte Verde, en el oriente de la ciudad; los hechos quedaron grabados en un video en el cual se observa la discusión entre una mujer que llegó desde Bogotá, el vigilante del inmueble y algunos de sus vecinos.

En la grabación se ve cuando la propietaria de uno de los apartamentos llega de la capital de la república en compañía de una de sus hijas; el vigilante le impide el acceso argumentando que debe ir a otro lado por razones sanitarias. Entonces se genera la primera discusión. Sin embargo, la residente logra acceder al edificio y pide el ascensor.

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Cuando ya está lista para subir al apartamento, otra vez el vigilante le pide que acate las recomendaciones e impide que el ascensor arranque; luego aparece en escena otro de los residentes quien explica a la viajera que debe presentar los exámenes que prueban que no está contagiada. También interviene otro vecino que se enfrasca en una discusión con la recién llegada..

Este caso recuerda al de la exreina de belleza de Santander, María Claudia Peñuela quien no ha podido acceder al apartamento donde viven sus padres en la misma zona de Cabecera luego de haber permanecido durante varias semanas alojada en el hotel Dann de Bucaramanga.